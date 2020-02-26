Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42666

26 февраля 2020, 12:50



Двор на Талнахской, 10-10а, будет благоустроен по-новому.

В течение двух лет во дворе на Талнахской будут выполнены работы по комплексному преобразованию. Проектно-сметную документацию АРН представит уже в третьем квартале этого года. «На её основе в городской бюджет следующего года планируется заложить средства на реализацию проекта. Часть работ должна быть выполнены этим летом. К примеру, доставка современного оборудования для зоны отдыха и занятий спортом либо устройство газонов, монтаж дополнительного освещения, асфальтировка. Итогом реализации проекта станет повышение привлекательности и качества дворового пространства, а также создание центра притяжения для жителей ближайших домов. Создание комфортного дворового пространства – один из приоритетных проектов мастер-плана Норильска», - отмечают в АРН. Фото arnorilsk.ru

Просмотров:184 В Агентстве развития Норильска подвели итоги конкурса по выбору адреса пилотного проекта создания комфортной дворовой территории. Всего от горожан поступило 120 заявок с предложением по благоустройству 68 дворовых пространств. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты АРН и профильных структур администрации, победителем выбрала двор на Талнахской, 10-10а. Главными критериями при этом стали активность жителей и наличие технической возможности проведения благоустройства.В течение двух лет во дворе на Талнахской будут выполнены работы по комплексному преобразованию. Проектно-сметную документацию АРН представит уже в третьем квартале этого года.«На её основе в городской бюджет следующего года планируется заложить средства на реализацию проекта. Часть работ должна быть выполнены этим летом. К примеру, доставка современного оборудования для зоны отдыха и занятий спортом либо устройство газонов, монтаж дополнительного освещения, асфальтировка. Итогом реализации проекта станет повышение привлекательности и качества дворового пространства, а также создание центра притяжения для жителей ближайших домов. Создание комфортного дворового пространства – один из приоритетных проектов мастер-плана Норильска», - отмечают в АРН.Фото arnorilsk.ru