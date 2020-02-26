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26 февраля 2020, 13:15



Дополнены наборы, выдаваемые при рождении ребёнка молодым мамам таймырской тундры.

Изменения произошли после общественного совета в Дудинке, на котором обсуждали младенческую смертность, где медики и родители предложили улучшить детские наборы. В районной администрации пояснили: раньше наборы стоили порядка 10 тысяч рублей. После индексации содержимое «приданого» увеличилось до 15 тысяч рублей. - Благодаря поддержке правительства Красноярского края данная мера показала свою эффективность, - пояснил главный специалист управления по делам коренных малочисленных народов администрации Таймырского муниципального района Данил Яптунэ. - В прошлом году наборы для поддержки новорождённых получили 180 молодых мам из Дудинки, Хатанги и Караула. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:173 Женщин из числа кочевников, а также из малообеспеченных семей подобными наборами обеспечивают с 2008 года, когда стало очевидным, что северянок, отправляющихся домой в тундру из больницы райцентра, необходимо снабжать вспомогательными медицинскими и профилактическими средствами. Тогда в стандартный комплект дорожного набора входили: аптечка, подгузники, одежда для малыша и одеяла. Теперь набор расширен марлевым медицинским отрезом, детским гелем-пенкой, присыпкой и влажными салфетками.Изменения произошли после общественного совета в Дудинке, на котором обсуждали младенческую смертность, где медики и родители предложили улучшить детские наборы. В районной администрации пояснили: раньше наборы стоили порядка 10 тысяч рублей. После индексации содержимое «приданого» увеличилось до 15 тысяч рублей.- Благодаря поддержке правительства Красноярского края данная мера показала свою эффективность, - пояснил главный специалист управления по делам коренных малочисленных народов администрации Таймырского муниципального района Данил Яптунэ. - В прошлом году наборы для поддержки новорождённых получили 180 молодых мам из Дудинки, Хатанги и Караула.Фото Дениса Кожевникова