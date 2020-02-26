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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:17 Колонна, предназначенная для доставки пассажиров в аэропорт, выехала с опозданием на 20 минут. Причиной стало столпотворение людей, в том числе жителей Кайеркана, желающих уехать на имеющемся транспорте.
16:54 Почти 2,5 млн рублей не попали в бюджеты РФ, региона и города из-за противоправных действий должностных лиц.
16:53 За 50 тысяч рублей норильчанин прописал в своей квартире даму из Владикавказа.
16:53 Досрочно определился победитель чемпионата Норильска по мини-футболу.
16:37 Колонну из четырёх автобусов формируют для доставки пассажиров в аэропорт.
16:34 Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители Оганера.
15:59 800 норильских старшеклассников смогут летом заработать.
15:57 В норильской девятой школе открыли «Парту героя».
15:54 Норильчане – победители и призёры первенства Красноярского края и Сибирского федерального округа по армейскому рукопашному бою.
15:25 Турнир по веник-болу, катание на саночках и другие потехи устроят на набережной ручья Кайерканский в последний масленичный день.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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