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26 февраля 2020, 13:26



Масленичные народные гулянья развернутся на «Оль-Гуле» 29 февраля.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:259 В этот день с 13 часов на лыжной базе организуют продуктовую ярмарку с блинами, шашлыками и прочими разносолами. Все желающие смогут покататься на собачьих упряжках и «банане», посетить выставку страйкбольного оружия, пострелять из пистолета и автомата. Юных участников приглашают на детские игровые площадки, всех желающих – покататься на лыжах и ватрушках, которые можно будет взять напрокат.Фото Владимира Макушкина