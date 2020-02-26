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26 февраля 2020, 13:28



Норильчане стали победителями и призёрами первенства и чемпионата Красноярского края по спортивной гимнастике.

Состязания прошли в краевом центре и собрали более ста участников. Норильская делегация состояла из 19 воспитанников спортивной школы № 2. По итогам выступлений норильчане 24 раза поднимались на пьедестал почёта, из них шесть раз – на высшую ступень. Золотыми медалистами стали Сергей Михно (по программе КМС, упражнения на брусьях и перекладине), Софья Сотникова (МС, опорный прыжок, бревно и вольные упражнения) и Екатерина Куцева (первый спортивный разряд, брусья). Сразу по окончанию выступлений в Красноярке, наши гимнастки в составе сборной края отправились на первенство Сибирского федерального округа в Кузбасс, где Софья Сотникова в финале стала пятой. В свою очередь юноши на первенство СФО отправятся в марте в Ленинск-Кузнецкий. Фото участников соревнований

Просмотров:193 Состязания прошли в краевом центре и собрали более ста участников. Норильская делегация состояла из 19 воспитанников спортивной школы № 2. По итогам выступлений норильчане 24 раза поднимались на пьедестал почёта, из них шесть раз – на высшую ступень. Золотыми медалистами стали Сергей Михно (по программе КМС, упражнения на брусьях и перекладине), Софья Сотникова (МС, опорный прыжок, бревно и вольные упражнения) и Екатерина Куцева (первый спортивный разряд, брусья).Сразу по окончанию выступлений в Красноярке, наши гимнастки в составе сборной края отправились на первенство Сибирского федерального округа в Кузбасс, где Софья Сотникова в финале стала пятой. В свою очередь юноши на первенство СФО отправятся в марте в Ленинск-Кузнецкий.Фото участников соревнований