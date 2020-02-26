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26 февраля 2020, 13:38



Новое медицинское оборудование почти на 34 миллиона рублей получила норильская детская больница.

Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках программы «Развитие детского здравоохранения». Перечень приобретений детской больницы достаточно широк и включает в себя рентгеновский аппарат, два ультразвуковых аппарата, офтальмологическое и эндоскопическое оборудование, компьютерные процессоры и анализаторы для проведения лабораторных исследований. И это не предел. Уже в этом году в Норильске появится оборудование, которое позволит за счёт полиса ОМС проводить обследования, на которые ранее маленьких пациентов из Норильска отправляли в федеральные центры. Подробности «Заполярке» рассказал главный врач детской больницы Игорь Зайчик. Материал об этом читайте в скором времени на страницах газеты. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:204 Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках программы «Развитие детского здравоохранения». Перечень приобретений детской больницы достаточно широк и включает в себя рентгеновский аппарат, два ультразвуковых аппарата, офтальмологическое и эндоскопическое оборудование, компьютерные процессоры и анализаторы для проведения лабораторных исследований. И это не предел. Уже в этом году в Норильске появится оборудование, которое позволит за счёт полиса ОМС проводить обследования, на которые ранее маленьких пациентов из Норильска отправляли в федеральные центры. Подробности «Заполярке» рассказал главный врач детской больницы Игорь Зайчик. Материал об этом читайте в скором времени на страницах газеты.Фото Владимира Макушкина