Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42671

26 февраля 2020, 13:42



С каждым годом всё больше норильчан желают отправить сыновей-подростков в военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Но мест традиционно только сто.

В этом году лагерь будет работать на базе школы № 9 с 15 июня по 13 июля. С понедельника по пятницу мальчишки будут в лагере, в выходные - дома. Для получения путёвки необходимо обратиться к социальному педагогу своей школы. Отметим, что у образовательного учреждения есть право распределить самостоятельно две путёвки. Консультацию можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб.8, телефон 43-72-00*3251. Фото Ирины Яринской

Просмотров:197 Предпочтение отдаётся ребятам 11-14 лет, которые планируют связать свою жизнь с армией или как минимум быть солдатом-срочником и уже хотят попробовать свои силы. Также сотрудники управления образования стараются определить в этот лагерь как можно больше школьников из малоимущих семей, так как путёвка сюда полностью бесплатная.В этом году лагерь будет работать на базе школы № 9 с 15 июня по 13 июля. С понедельника по пятницу мальчишки будут в лагере, в выходные - дома.Для получения путёвки необходимо обратиться к социальному педагогу своей школы. Отметим, что у образовательного учреждения есть право распределить самостоятельно две путёвки.Консультацию можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб.8, телефон 43-72-00*3251.Фото Ирины Яринской