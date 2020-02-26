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26 февраля 2020, 15:13



Клуб флористов-дизайнеров «Галакс» представляет норильчанам новую выставку.

Цветочная тематика дала возможность мастерам отпустить на свободу свою фантазию и поработать с цветом и формой, показав себя с иной, совершенно новой стороны. На выставке представлено более 50 работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства, от 18 мастериц. Основная часть экспозиции - интерьерные работы, выполненные с использованием текстурной моделирующей пасты и акриловых красок. Также на выставке можно будет увидеть декоративные работы, выполненные в технике сухого и мокрого валяния. Экспозиция «Земля смеётся цветами» будет открыта для посетителей до 5 апреля. После по договорённости с автором полюбившиеся работы можно приобрести. Телефоны для справок: 43-35-69, 43-35-68, 43-35-70. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:165 Уже в эту пятницу, 28 февраля, в 18 часов в Норильской художественной галерее (ул. Талнахская, 78) откроется экспозиция «Земля смеётся цветами». Она задумывалась давно. Главной темой творческих работ стали цветы. Именно цветы добавляют нежности и хрупкости суровому индустриальному пейзажу, словно призывая человека оглянуться и увидеть, как прекрасна земля и как важно её беречь. Расцветая каждый год весной в промышленных зонах, а порой и пробиваясь через асфальт, цветы словно показывают, как земля возрождается и пытается восстановиться после техногенного влияния человека. Цветы - это просто прекрасно, это любовь, это радость, это солнце.Цветочная тематика дала возможность мастерам отпустить на свободу свою фантазию и поработать с цветом и формой, показав себя с иной, совершенно новой стороны.На выставке представлено более 50 работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства, от 18 мастериц. Основная часть экспозиции - интерьерные работы, выполненные с использованием текстурной моделирующей пасты и акриловых красок. Также на выставке можно будет увидеть декоративные работы, выполненные в технике сухого и мокрого валяния.Экспозиция «Земля смеётся цветами» будет открыта для посетителей до 5 апреля. После по договорённости с автором полюбившиеся работы можно приобрести. Телефоны для справок: 43-35-69, 43-35-68, 43-35-70.Фото Владимира Макушкина