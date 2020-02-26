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26 февраля 2020, 15:24



При пожаре в Кайеркане погиб мужчина.

Трагедия произошла накануне в доме № 2 на улице Первомайской. Огонь вспыхнул в одной из квартир около 16 часов. Прибывшие на тушение пожарные обнаружили в горящем помещении 50-летнего хозяина квартиры. Мужчина уже не подавал признаков жизни. Причину смерти, а также вследствие чего произошло возгорание - предстоит выяснить. Общая площадь пожара составила три квадратных метра. Несколькими днями ранее, 22 февраля, в результате пожара в гостинке на Московской, 31, пострадала семейная пара. 47-летний мужчина умер по пути в больницу. Как рассказали пожарные дознаватели, предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении. Обстановка в комнате и опрос соседей свидетельствуют о том, что хозяева выпивали и конфликтовали. Учитывая, что очагом пожара стал диван, а рядом обнаружены окурки, вероятно, мужчина уснул с сигаретой. Фото из открытых источников

Просмотров:217 Трагедия произошла накануне в доме № 2 на улице Первомайской. Огонь вспыхнул в одной из квартир около 16 часов. Прибывшие на тушение пожарные обнаружили в горящем помещении 50-летнего хозяина квартиры. Мужчина уже не подавал признаков жизни. Причину смерти, а также вследствие чего произошло возгорание - предстоит выяснить. Общая площадь пожара составила три квадратных метра.Несколькими днями ранее, 22 февраля, в результате пожара в гостинке на Московской, 31, пострадала семейная пара. 47-летний мужчина умер по пути в больницу. Как рассказали пожарные дознаватели, предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении. Обстановка в комнате и опрос соседей свидетельствуют о том, что хозяева выпивали и конфликтовали. Учитывая, что очагом пожара стал диван, а рядом обнаружены окурки, вероятно, мужчина уснул с сигаретой.Фото из открытых источников