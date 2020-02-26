Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42674
26 февраля 2020, 15:25

Турнир по веник-болу, катание на саночках и другие потехи устроят на набережной ручья Кайерканский в последний масленичный день.


Культурно-досуговый центр «Юбилейный» приглашает на один из самых ярких, весёлых, шумных и по-настоящему народных праздников в нашей стране – Масленица, который пройдёт на набережной ручья Кайерканский 1 марта в 14.00. Народные гулянья продлятся полтора часа, за это время гости праздника окунутся в настоящее ярмарочное действо. Своим творчеством зрителей порадуют народный ансамбль казачьей песни «Горлица», участники театральной студии «Сцена и я», хореографические ансамбли «Экспромт», «Кайерканская мозаика», «Надежда».
Организаторы обещают массу сюрпризов. Горячий чай и блины гарантированы.

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    Список новостей

 26 февраля 2020 
18:17   Колонна, предназначенная для доставки пассажиров в аэропорт, выехала с опозданием на 20 минут. Причиной стало столпотворение ... 16:54   Почти 2,5 млн рублей не попали в бюджеты РФ, региона и города из-за противоправных действий должностных лиц.
16:53   За 50 тысяч рублей норильчанин прописал в своей квартире даму из Владикавказа. 16:53   Досрочно определился победитель чемпионата Норильска по мини-футболу.
16:37   Колонну из четырёх автобусов формируют для доставки пассажиров в аэропорт. 16:34   Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители Оганера.
15:59   800 норильских старшеклассников смогут летом заработать. 15:57   В норильской девятой школе открыли «Парту героя».
15:54   Норильчане – победители и призёры первенства Красноярского края и Сибирского федерального округа по армейскому рукопашному бою. 15:25   Турнир по веник-болу, катание на саночках и другие потехи устроят на набережной ручья Кайерканский в последний масленичный день.
15:24   При пожаре в Кайеркане погиб мужчина. 15:13   Клуб флористов-дизайнеров «Галакс» представляет норильчанам новую выставку.
13:42   С каждым годом всё больше норильчан желают отправить сыновей-подростков в военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Но мест традиционно только сто. 13:38   Новое медицинское оборудование почти на 34 миллиона рублей получила норильская детская больница.
13:28   Норильчане стали победителями и призёрами первенства и чемпионата Красноярского края по спортивной гимнастике. 13:26   Масленичные народные гулянья развернутся на «Оль-Гуле» 29 февраля.
13:15   Дополнены наборы, выдаваемые при рождении ребёнка молодым мамам таймырской тундры. 12:50   Двор на Талнахской, 10-10а, будет благоустроен по-новому.
12:09   Юных норильчан ждут в «Артеке» и «Орлёнке». Кто сможет отдохнуть в легендарных лагерях? 11:55   Лабораторию Росприроднадзора создадут в Норильске в течение двух месяцев.
11:45   Через столицу Таймыра по направлению к Диксону прошла группа автотуристов. 11:08   Движение по трассе Норильск – Алыкель полностью прекращено.

 25 февраля 2020 
18:48   По традиции управление общего и дошкольного образования администрации Норильска организует отдых юных норильчан в Анапе и на юге Красноярского края. 18:33   Городские оздоровительные лагеря этим летом примут 1220 детей. Бесплатные путёвки предусмотрены для 150 школьников.
18:05   «Норникель» выпустит интеллектуальную версию экзоскелета. 18:00   Норильские боксёры по-боевому встретили День защитника Отечества.
17:33   Норильский борец успешно выступил на чемпионате Красноярского края. 17:30   Норильским НКО вновь удалось привлечь президентские гранты на социальные проекты.
16:34   Состоялся второй в истории «Норникеля» телемост между топ-менеджментом и сотрудниками компании. 16:04   Норильчане обменяются видеоприветами с белой медведицей Марфой.
15:55   Норильчане стали победителями и призёрами первенства Красноярского края по вольной борьбе. 15:04   Однообразное меню и неправильная расстановка кроватей. В детском саду «Земляничка» есть нарушения санитарного законодательства.
14:28   1 марта в 14.30 «Сударыня Масленица» развернётся и в Талнахском филиале музея. 14:28   На Театральную ночь 14 марта в Норильск прилетит Дима Рубин, основатель Театра живого слова.
13:45   Самой длинной песней в этом году проводят Масленицу в Музее Норильска. 13:39   Сегодня 14 молодых семей Норильска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили свидетельства на приобретение жилья.
12:28   В Кайеркане пройдёт День воинской славы, посвящённый подвигу десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 11:36   Руководительницу дорожной фирмы приговорили к шести месяцам лишения свободы.
11:13   Медведица Аврора отправится «на выданье» в Ижевск.

 21 февраля 2020 
19:34   В норильском Городском центре культуры сегодня чествовали защитников Отечества. 19:19   Ставка на местных экспертов. Форум «Город – это мы!» меняет взгляд на привычные вещи. 
16:08   Руководители минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» обсудили вопросы профессиональной подготовки горняков. 16:04   В Норильске создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».
15:39   Небрежность некоторых горожан приводит к поломкам раздвижных дверей тёплых остановок. Опыт учтён и в будущем, в новом павильоне, будут использованы распашные двери. 15:09   Концерт Сибирского мужского хора собрал полный зал Городского центра культуры.
14:31   Два года лишения свободы с испытательным сроком получил 54-летний норильчанин за угон автомобиля. 14:10   Автопарк аэропорта «Норильск» пополнился новой спецтехникой, которая позволяет поддерживать и лётное поле, и самолёты в постоянной боевой готовности.
13:49   «Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами. 13:02   Не уступил дорогу пешеходу - заплати штраф.
13:02   В норильском МФЦ начали оформлять загранпаспорта нового образца.




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