Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42674

26 февраля 2020, 15:25



Турнир по веник-болу, катание на саночках и другие потехи устроят на набережной ручья Кайерканский в последний масленичный день.

Организаторы обещают массу сюрпризов. Горячий чай и блины гарантированы.

Просмотров:184 Культурно-досуговый центр «Юбилейный» приглашает на один из самых ярких, весёлых, шумных и по-настоящему народных праздников в нашей стране – Масленица, который пройдёт на набережной ручья Кайерканский 1 марта в 14.00. Народные гулянья продлятся полтора часа, за это время гости праздника окунутся в настоящее ярмарочное действо. Своим творчеством зрителей порадуют народный ансамбль казачьей песни «Горлица», участники театральной студии «Сцена и я», хореографические ансамбли «Экспромт», «Кайерканская мозаика», «Надежда».Организаторы обещают массу сюрпризов. Горячий чай и блины гарантированы.