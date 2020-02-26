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26 февраля 2020, 15:54



Норильчане – победители и призёры первенства Красноярского края и Сибирского федерального округа по армейскому рукопашному бою.

Первенство края, которое стало отборочным этапом на первенство СФО, прошло в Красноярске. В нём приняли участие около 350 спортсменов, в том числе и 16 норильчан. Наши аэрбэшники завоевали десять медалей разного достоинства: четыре золотые и по три серебряных и бронзовых. При этом интересная ситуация произошла с Максимом Зарубиным в финальном поединке. Вот что об этом рассказывает президент Норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя Виктор Диконенко: «Соперник Максима при броске повредил ногу и вынужден был сняться с соревнований. По всем правилам победу должны были присудить нашему спортсмену, но Максим не согласился, объяснив это тем, что он давно оспаривает с соперником звание сильнейшего, поэтому отказывается получить победу таким образом. Все были удивлены решением Максима. И назвали его человеком чести». Примечательно и то, что впервые на иногородние состязания отправились наши девушки – воспитанницы юнармейских отрядов, курируемых Федерацией АРБ Норильска. И сразу две из них завоевали медали: Карина Кучмай - золото, Алёна Аношкина - бронза. Затем трое наших спортсменов в составе краевой сборной отправились в Томск на первенство СФО. Там призёрами стали двое норильчан: у Ислама Габалаева - второе место, у Александра Макеева – третье. На очереди у них – первенство России, которое состоится в двадцатых числах марта в Краснодаре. Также старшие юноши и взрослые спортсмены Норильского отделения АРБ 23-24 апреля в Красноярске померяются силами на чемпионате края и турнире памяти кавалера четырёх орденов Славы Николая Литвиненко. Ближайшие же городские состязания по АРБ (чемпионат Норильска) пройдут в начале апреля. В них примут участие около 130 сильнейших бойцов, в том числе из Дудинки.

Просмотров:158 Первенство края, которое стало отборочным этапом на первенство СФО, прошло в Красноярске. В нём приняли участие около 350 спортсменов, в том числе и 16 норильчан. Наши аэрбэшники завоевали десять медалей разного достоинства: четыре золотые и по три серебряных и бронзовых.При этом интересная ситуация произошла с Максимом Зарубиным в финальном поединке. Вот что об этом рассказывает президент Норильского отделения Федерации армейского рукопашного боя Виктор Диконенко: «Соперник Максима при броске повредил ногу и вынужден был сняться с соревнований. По всем правилам победу должны были присудить нашему спортсмену, но Максим не согласился, объяснив это тем, что он давно оспаривает с соперником звание сильнейшего, поэтому отказывается получить победу таким образом. Все были удивлены решением Максима. И назвали его человеком чести».Примечательно и то, что впервые на иногородние состязания отправились наши девушки – воспитанницы юнармейских отрядов, курируемых Федерацией АРБ Норильска. И сразу две из них завоевали медали: Карина Кучмай - золото, Алёна Аношкина - бронза.Затем трое наших спортсменов в составе краевой сборной отправились в Томск на первенство СФО. Там призёрами стали двое норильчан: у Ислама Габалаева - второе место, у Александра Макеева – третье. На очереди у них – первенство России, которое состоится в двадцатых числах марта в Краснодаре. Также старшие юноши и взрослые спортсмены Норильского отделения АРБ 23-24 апреля в Красноярске померяются силами на чемпионате края и турнире памяти кавалера четырёх орденов Славы Николая Литвиненко.Ближайшие же городские состязания по АРБ (чемпионат Норильска) пройдут в начале апреля. В них примут участие около 130 сильнейших бойцов, в том числе из Дудинки.