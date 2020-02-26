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26 февраля 2020, 15:57



В норильской девятой школе открыли «Парту героя».

На ней увековечено имя воина-интернационалиста Марата Васьковского. На торжественном мероприятии, прошедшем сегодня, присутствовали учителя и школьники, а также представители Норильского гарнизона. Начальник гарнизона Игорь Кравцов выразил слова благодарности инициаторам проекта и пожелал всем мирного неба над головой. Марат Васьковский учился в школе № 9 с 1975 по 1983 год. В 1986 году был призван в армию - в Афганистан. 19 июня 1987 года танк, в составе экипажа которого находился норильчанин, был подбит в бою, а сам он – ранен. При передислокации Марат и ещё один солдат, также раненый, попали в засаду и погибли. Указом Президиума Верховного Совета СССР Марат Васьковский посмертно награждён медалью «За отвагу». «Парта героя» - стандартный ученический стол, на котором размещены фотография и краткая справка о жизни и подвиге героя. В Норильске такие парты стали появляться осенью 2018 года. Также отметим, что «Парту героя» в девятой школе открыли при финансовой поддержке местного предпринимателя Евгения Поляшенко, который не первый раз выступает в роли мецената. Фото Валерии Спивак

Просмотров:220 На ней увековечено имя воина-интернационалиста Марата Васьковского. На торжественном мероприятии, прошедшем сегодня, присутствовали учителя и школьники, а также представители Норильского гарнизона. Начальник гарнизона Игорь Кравцов выразил слова благодарности инициаторам проекта и пожелал всем мирного неба над головой.Марат Васьковский учился в школе № 9 с 1975 по 1983 год. В 1986 году был призван в армию - в Афганистан. 19 июня 1987 года танк, в составе экипажа которого находился норильчанин, был подбит в бою, а сам он – ранен. При передислокации Марат и ещё один солдат, также раненый, попали в засаду и погибли. Указом Президиума Верховного Совета СССР Марат Васьковский посмертно награждён медалью «За отвагу».«Парта героя» - стандартный ученический стол, на котором размещены фотография и краткая справка о жизни и подвиге героя. В Норильске такие парты стали появляться осенью 2018 года.Также отметим, что «Парту героя» в девятой школе открыли при финансовой поддержке местного предпринимателя Евгения Поляшенко, который не первый раз выступает в роли мецената.Фото Валерии Спивак