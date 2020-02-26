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26 февраля 2020, 15:59

800 норильских старшеклассников смогут летом заработать.


С 15 июня по 14 августа в Норильске будут действовать трудовые отряды школьников 14-18 лет.
Уже три года ЗФ «Норникеля» выделят деньги на зарплату подросткам, работающим летом подсобными рабочими в школах, учреждениях культуры и спорта. В этом году из фонда компании 705 ребят получат на руки около 15 тысяч рублей. Но в том случае, если отработают 23 дня по четыре часа. Остальные 95 рабочих мест будут организованы на базе управляющих компаний. Заработная плата может быть чуть поменьше, но незначительно.
Заявление социальному педагогу школы с просьбой включить его в ТОШ может написать сам ученик. Приём заявок начнётся 10 марта. В первую очередь в отряд попадут те, кто в прошлом году в ТОШе не был, и относящиеся к льготной категории.
По словам заместителя начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления образования Натальи Рожновой, если в отряд от своей школы попасть не удастся, расстраиваться не нужно.
«Во-первых, будут сформированы сводные отряды на предприятиях жилищно-коммунальной сферы. Во-вторых, по опыту прошлых лет в течение смены освобождаются места за счёт уезжающих в отпуск, и мы сразу же приглашаем в отряд школьника из резервного списка», - отметила Наталья Рожнова.
Важный момент: каждый несовершеннолетний должен получить разрешение на трудоустройство от отдела опеки и попечительства. Консультацию можно получить у социального педагога школы и в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб.8, телефон 43-72-00*3251.

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