Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42678

26 февраля 2020, 16:34



Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители Оганера.

Только за неполных два месяца этого года произошло три подобных случая. Буквально вчера было похищено оргстекло на остановке на ул. Енисейской, 17. Также злоумышленники часто ломают скамейки и разрисовывают поверхности.

Просмотров:189 Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор» пояснил, что 20 февраля этого года неизвестные похитили остекление автобусной остановки «Продмаг» в Оганере. Соответствующее заявление подано в полицию. Восстановление целостности остановки обошлось муниципалитету в 20 тысяч рублей. Ремонтные работы были выполнены через два дня после преступления.Только за неполных два месяца этого года произошло три подобных случая. Буквально вчера было похищено оргстекло на остановке на ул. Енисейской, 17. Также злоумышленники часто ломают скамейки и разрисовывают поверхности.