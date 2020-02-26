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26 февраля 2020, 16:34

Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители Оганера.


Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор» пояснил, что 20 февраля этого года неизвестные похитили остекление автобусной остановки «Продмаг» в Оганере. Соответствующее заявление подано в полицию. Восстановление целостности остановки обошлось муниципалитету в 20 тысяч рублей. Ремонтные работы были выполнены через два дня после преступления.
Только за неполных два месяца этого года произошло три подобных случая. Буквально вчера было похищено оргстекло на остановке на ул. Енисейской, 17. Также злоумышленники часто ломают скамейки и разрисовывают поверхности.

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    Список новостей

 26 февраля 2020 
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16:37   Колонну из четырёх автобусов формируют для доставки пассажиров в аэропорт. 16:34   Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители Оганера.
15:59   800 норильских старшеклассников смогут летом заработать. 15:57   В норильской девятой школе открыли «Парту героя».
15:54   Норильчане – победители и призёры первенства Красноярского края и Сибирского федерального округа по армейскому рукопашному бою. 15:25   Турнир по веник-болу, катание на саночках и другие потехи устроят на набережной ручья Кайерканский в последний масленичный день.
15:24   При пожаре в Кайеркане погиб мужчина. 15:13   Клуб флористов-дизайнеров «Галакс» представляет норильчанам новую выставку.
13:42   С каждым годом всё больше норильчан желают отправить сыновей-подростков в военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Но мест традиционно только сто. 13:38   Новое медицинское оборудование почти на 34 миллиона рублей получила норильская детская больница.
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13:15   Дополнены наборы, выдаваемые при рождении ребёнка молодым мамам таймырской тундры. 12:50   Двор на Талнахской, 10-10а, будет благоустроен по-новому.
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11:45   Через столицу Таймыра по направлению к Диксону прошла группа автотуристов. 11:08   Движение по трассе Норильск – Алыкель полностью прекращено.

 25 февраля 2020 
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17:33   Норильский борец успешно выступил на чемпионате Красноярского края. 17:30   Норильским НКО вновь удалось привлечь президентские гранты на социальные проекты.
16:34   Состоялся второй в истории «Норникеля» телемост между топ-менеджментом и сотрудниками компании. 16:04   Норильчане обменяются видеоприветами с белой медведицей Марфой.
15:55   Норильчане стали победителями и призёрами первенства Красноярского края по вольной борьбе. 15:04   Однообразное меню и неправильная расстановка кроватей. В детском саду «Земляничка» есть нарушения санитарного законодательства.
14:28   1 марта в 14.30 «Сударыня Масленица» развернётся и в Талнахском филиале музея. 14:28   На Театральную ночь 14 марта в Норильск прилетит Дима Рубин, основатель Театра живого слова.
13:45   Самой длинной песней в этом году проводят Масленицу в Музее Норильска. 13:39   Сегодня 14 молодых семей Норильска, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили свидетельства на приобретение жилья.
12:28   В Кайеркане пройдёт День воинской славы, посвящённый подвигу десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 11:36   Руководительницу дорожной фирмы приговорили к шести месяцам лишения свободы.
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 21 февраля 2020 
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15:39   Небрежность некоторых горожан приводит к поломкам раздвижных дверей тёплых остановок. Опыт учтён и в будущем, в новом павильоне, будут использованы распашные двери. 15:09   Концерт Сибирского мужского хора собрал полный зал Городского центра культуры.
14:31   Два года лишения свободы с испытательным сроком получил 54-летний норильчанин за угон автомобиля. 14:10   Автопарк аэропорта «Норильск» пополнился новой спецтехникой, которая позволяет поддерживать и лётное поле, и самолёты в постоянной боевой готовности.
13:49   «Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами. 13:02   Не уступил дорогу пешеходу - заплати штраф.
13:02   В норильском МФЦ начали оформлять загранпаспорта нового образца.




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