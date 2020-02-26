Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42679

26 февраля 2020, 16:37



Колонну из четырёх автобусов формируют для доставки пассажиров в аэропорт.

Напомним, в Норильске четвёртый день действует штормовое предупреждение. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Сегодня с 10 часов не ходят даже автобусы 31-го и 33-го маршрутов. Сменный персонал НМЗ доставляется транспортом повышенной проходимости.

Просмотров:232 Об этом сообщил диспетчер НПОПАТ. Выход колонны автобусов 33-го маршрута от автовокзала в Центральном районе запланирован на 17.30. По пути она заедет в Кайеркан. Автобусная колонна организовывается для доставки пассажиров в аэропорт «Норильск» под рейсы № 208 и 915.Напомним, в Норильске четвёртый день действует штормовое предупреждение. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Сегодня с 10 часов не ходят даже автобусы 31-го и 33-го маршрутов.Сменный персонал НМЗ доставляется транспортом повышенной проходимости.