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26 февраля 2020, 16:53



Досрочно определился победитель чемпионата Норильска по мини-футболу.

Им стал «Ремонтник», представляющий общество «Норильскникельремонт». Команда, которая и прошлый сезон закончила на первом месте, в этот раз добилась успеха за три тура до окончания чемпионата. Сейчас у «ремонтников» 35 набранных очков: в 13 играх - 11 побед, две ничьи и ни одного поражения. У их ближайших преследователей, «Мотора» и «Медного завода», - по 22 очка и также ещё по одной игре до окончания розыгрыша. На четвёртом месте идёт обладатель Кубка города 2019/2020 годов – «Океан» (21 очко в 11 играх), на пятом – «Надежда» (14 – 11), на шестом – «Норильский никель-М» (10 – 9), на седьмом – «Строитель» (9 – 11). Замыкает турнирную таблицу «Арктика», которая потерпела поражения во всех 12 встречах и по итогам сезона однозначно покинет Первую лигу. Также добавим, что во Второй лиге (первенство Норильска) лидируют «Таймыргеофизика» и «Механик», в активе которых по 24 очка. Примечательно, что здесь победитель напрямую выйдет в сильнейшую лигу, а команда, занявшая второе место, сыграет стыковой матч с седьмой, предпоследней дружиной Первой лиги за место в чемпионате на будущий сезон.

Просмотров:174 Им стал «Ремонтник», представляющий общество «Норильскникельремонт». Команда, которая и прошлый сезон закончила на первом месте, в этот раз добилась успеха за три тура до окончания чемпионата. Сейчас у «ремонтников» 35 набранных очков: в 13 играх - 11 побед, две ничьи и ни одного поражения. У их ближайших преследователей, «Мотора» и «Медного завода», - по 22 очка и также ещё по одной игре до окончания розыгрыша. На четвёртом месте идёт обладатель Кубка города 2019/2020 годов – «Океан» (21 очко в 11 играх), на пятом – «Надежда» (14 – 11), на шестом – «Норильский никель-М» (10 – 9), на седьмом – «Строитель» (9 – 11). Замыкает турнирную таблицу «Арктика», которая потерпела поражения во всех 12 встречах и по итогам сезона однозначно покинет Первую лигу.Также добавим, что во Второй лиге (первенство Норильска) лидируют «Таймыргеофизика» и «Механик», в активе которых по 24 очка. Примечательно, что здесь победитель напрямую выйдет в сильнейшую лигу, а команда, занявшая второе место, сыграет стыковой матч с седьмой, предпоследней дружиной Первой лиги за место в чемпионате на будущий сезон.