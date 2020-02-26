Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42681

26 февраля 2020, 16:53



За 50 тысяч рублей норильчанин прописал в своей квартире даму из Владикавказа.

По информации краевого УВД, дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении». В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Фото с сайта миито.рф

Просмотров:205 В мае 2018 года 31-летний житель Норильска зарегистрировал на 5 лет в своей квартире гражданку из Владикавказа. За регистрацию мужчина взял денежное вознаграждение в сумме 50 тыс. руб. из расчёта один год - 10 тыс. руб. При этом квартирантка проживала по другому адресу.По информации краевого УВД, дознавателями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении». В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.Фото с сайта миито.рф