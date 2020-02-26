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26 февраля 2020, 16:54



Почти 2,5 млн рублей не попали в бюджеты РФ, региона и города из-за противоправных действий должностных лиц.

В ходе предварительного следствия установлено, что представитель службы судебных приставов, желая улучшить показатели результативности и эффективности своей работы и статистику отдела, договорилась с замначальника полиции о незаконном отзыве постановлений по делам об административных правонарушениях и принудительном взыскании административных штрафов. В результате было окончено 2 401 исполнительное производство, а совершившие административные правонарушения норильчане освобождены от уплаты штрафов. Теперь «служителям закона» грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет без права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Просмотров:194 Как стало известно «Заполярной Правде», вчера и. о. прокурора Норильска направил в городской суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по Норильску и бывшего заместителя старшего судебного пристава межрайонного отдела судебных приставов по Норильску в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий.В ходе предварительного следствия установлено, что представитель службы судебных приставов, желая улучшить показатели результативности и эффективности своей работы и статистику отдела, договорилась с замначальника полиции о незаконном отзыве постановлений по делам об административных правонарушениях и принудительном взыскании административных штрафов. В результате было окончено 2 401 исполнительное производство, а совершившие административные правонарушения норильчане освобождены от уплаты штрафов.Теперь «служителям закона» грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет без права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.