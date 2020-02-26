Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42683

26 февраля 2020, 18:17



Колонна, предназначенная для доставки пассажиров в аэропорт, выехала с опозданием на 20 минут. Причиной стало столпотворение людей, в том числе жителей Кайеркана, желающих уехать на имеющемся транспорте.

По словам очевидцев, люди буквально окружили автобусы, не давая им проехать и пытаясь уговорить тех, кто успел попасть внутрь, уступить места спешащим в аэропорт. Уехать колонне удалось только после того, как к четырём автобусам добавили ещё один. Но, несмотря на это, на автовокзале всё ещё остаются люди, желающие добраться до Кайеркана. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Сегодня с 10 часов не ходят даже автобусы 31-го и 33-го маршрутов. Сменный персонал НМЗ доставляется транспортом повышенной проходимости.

Просмотров:222 Колонна, предназначенная для доставки пассажиров в аэропорт, выехала с опозданием на 20 минут. Причиной стало столпотворение людей, в том числе жителей Кайеркана, желающих уехать на имеющемся транспорте.По словам очевидцев, люди буквально окружили автобусы, не давая им проехать и пытаясь уговорить тех, кто успел попасть внутрь, уступить места спешащим в аэропорт. Уехать колонне удалось только после того, как к четырём автобусам добавили ещё один. Но, несмотря на это, на автовокзале всё ещё остаются люди, желающие добраться до Кайеркана.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Сегодня с 10 часов не ходят даже автобусы 31-го и 33-го маршрутов.Сменный персонал НМЗ доставляется транспортом повышенной проходимости.