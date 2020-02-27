Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42687

27 февраля 2020, 14:11



Норильчане приглашены для участия в чемпионатах Европы и мира по пауэрлифтингу.

Несколько дней назад в Москве завершились чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (жим лёжа). По их результатам норильчанин Эльгиз Закиров занял третье место в категории 59 кг в экипировке с результатом 140 кг, а также в классическом жиме лёжа (без экипировки) с результатом 100 кг. Именно он был приглашён для участия в мировом чемпионате в Чехию. Ещё один представитель Норильска, Салават Хакимов, стал первым по классическому жиму лёжа среди ветеранов в категории 93 кг с результатом 170 кг и третьим в жиме лёжа в экипировке с результатом 190 кг. Салават приглашён на чемпионат Европы, который пройдёт в Литве. Оба спортсмена тренируются в спортзале "Горняк" под руководством Евгения Кретова. Тренер спортсменов отметил, что Федерация пауэрлифтинга Норильска выражает огромную благодарность горно-технологическому факультету НГИИ на финансовую поддержку, благодаря которой Эльгиз Закиров смог выступить на чемпионате. Фото участников соревнований

Просмотров:284 Несколько дней назад в Москве завершились чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (жим лёжа). По их результатам норильчанин Эльгиз Закиров занял третье место в категории 59 кг в экипировке с результатом 140 кг, а также в классическом жиме лёжа (без экипировки) с результатом 100 кг. Именно он был приглашён для участия в мировом чемпионате в Чехию.Ещё один представитель Норильска, Салават Хакимов, стал первым по классическому жиму лёжа среди ветеранов в категории 93 кг с результатом 170 кг и третьим в жиме лёжа в экипировке с результатом 190 кг. Салават приглашён на чемпионат Европы, который пройдёт в Литве.Оба спортсмена тренируются в спортзале "Горняк" под руководством Евгения Кретова. Тренер спортсменов отметил, что Федерация пауэрлифтинга Норильска выражает огромную благодарность горно-технологическому факультету НГИИ на финансовую поддержку, благодаря которой Эльгиз Закиров смог выступить на чемпионате.Фото участников соревнований