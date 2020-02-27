Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42688

27 февраля 2020, 14:38



Норильские предприниматели могут воспользоваться услугами Агентства развития бизнеса.

АРБМКК реализует федеральные и региональные программы государственной поддержки предпринимательства. Агентство является основным элементом инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Воспользоваться услугами АРБМКК могут предприниматели, зарегистрированные на территории Красноярского края. Агентство развития бизнеса выполняет функции гарантийной и микрокредитной организации. В структуру Агентства развития бизнеса входят: Региональный центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр кластерного развития и Региональный центр компетенций. АРБМКК предлагает предпринимателям финансовую поддержку. Микрозаймы на начало, развитие, расширение бизнеса до 5 млн рублей сроком до 3 лет; минимальная процентная ставка - ½ от ключевой ставки Банка России. Поручительство по банковским кредитам и гарантиям для обеспечения обязательств по кредитному договору (если собственного обеспечения недостаточно) – до 50% от суммы предоставляемого кредита, совокупный объём поручительств – до 25 млн рублей. Предприниматели, заинтересованные в выходе на зарубежные рынки, могут обратиться в Центр поддержки экспорта. Центр организует участие компаний в выставках и бизнес-миссиях, проводит маркетинговые исследования зарубежных рынков, сопровождает внешнеэкономический контракт, переводит на иностранный язык, обучает основам внешнеэкономической деятельности. Если предпринимателям необходима консультация по вопросам, связанным с ведением бизнеса, обучение по разным направлениям и тематике, содействие в сертификации и стандартизации, то стоит обратиться в Региональный центр поддержки предпринимательства. Обеспечением роста производительности труда на средних предприятиях края занимается Региональный центр развития компетенций. Эксперты центра оказывают поддержку в вопросах оптимизации производственных и офисных процессов, в вопросах внедрения технологий бережливого производства, в обучении сотрудников. Услуги для участников территориальных кластеров оказывает Центр кластерного развития. Это разработка бизнес-планов и индивидуальных карт развития, проведение информационных кампаний, маркетинг, консалтинг. Подробнее на сайте www.agpb24.ru или по телефону 8 (391) 265-44-32.

Просмотров:249 Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (АРБМКК) ведёт свою деятельность с 2009 года. Единственным акционером является Красноярский край в лице Агентства по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю.АРБМКК реализует федеральные и региональные программы государственной поддержки предпринимательства. Агентство является основным элементом инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.Воспользоваться услугами АРБМКК могут предприниматели, зарегистрированные на территории Красноярского края.Агентство развития бизнеса выполняет функции гарантийной и микрокредитной организации.В структуру Агентства развития бизнеса входят: Региональный центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Центр кластерного развития и Региональный центр компетенций.АРБМКК предлагает предпринимателям финансовую поддержку. Микрозаймы на начало, развитие, расширение бизнеса до 5 млн рублей сроком до 3 лет; минимальная процентная ставка - ½ от ключевой ставки Банка России. Поручительство по банковским кредитам и гарантиям для обеспечения обязательств по кредитному договору (если собственного обеспечения недостаточно) – до 50% от суммы предоставляемого кредита, совокупный объём поручительств – до 25 млн рублей.Предприниматели, заинтересованные в выходе на зарубежные рынки, могут обратиться в Центр поддержки экспорта. Центр организует участие компаний в выставках и бизнес-миссиях, проводит маркетинговые исследования зарубежных рынков, сопровождает внешнеэкономический контракт, переводит на иностранный язык, обучает основам внешнеэкономической деятельности.Если предпринимателям необходима консультация по вопросам, связанным с ведением бизнеса, обучение по разным направлениям и тематике, содействие в сертификации и стандартизации, то стоит обратиться в Региональный центр поддержки предпринимательства.Обеспечением роста производительности труда на средних предприятиях края занимается Региональный центр развития компетенций. Эксперты центра оказывают поддержку в вопросах оптимизации производственных и офисных процессов, в вопросах внедрения технологий бережливого производства, в обучении сотрудников.Услуги для участников территориальных кластеров оказывает Центр кластерного развития. Это разработка бизнес-планов и индивидуальных карт развития, проведение информационных кампаний, маркетинг, консалтинг.Подробнее на сайте www.agpb24.ru или по телефону 8 (391) 265-44-32.