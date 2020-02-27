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27 февраля 2020, 15:17

Патриотический проект «Парта героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла 17-я школа.


Здесь установили парту имени ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Василия Иннокентьевича Давыдова. Он родился 20 декабря 1919 года в селе Большой Улуй (ныне Большеулуйский район Красноярского края) в семье крестьянина. С марта 1942 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Был ранен в феврале 1943 года. В апреле 1945 года капитан Василий Давыдов принял активное участие в штурме Рейхстага. За девять дней боёв в Берлине батальон Давыдова уничтожил большое количество солдат и офицеров противника, более шестисот взял в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1946 года за «умелое руководство батальоном, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» капитан Василий Давыдов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 9040. Умер 13 июня 1968 года, был похоронен на кладбище Норильска.
На открытии парты героя присутствовали член Общественного совета при Отделе МВД России по г. Норильску, председатель Норильского отделения Красноярского РО ВООВ «Боевое братство» Валерий Шабурин, юнармейцы, ученики и учителя школы.
Право сидеть за партой героя будет предоставляться ученикам за отличные успехи в учёбе и общественной жизни.
Фото норильск.24.мвд.рф
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