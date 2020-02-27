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27 февраля 2020, 16:01



Серийный вор предстанет перед судом.

В августе 2019 года в дежурную часть полиции поступило заявление от представителя одного из предприятий о том, что неизвестный похищает кабель с территории организации. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, подозреваемый причастен ещё к шести аналогичным преступлениям. Всего он похитил более 800 метров кабеля, сумма ущерба составила свыше 350 тысяч рублей. В отношении злоумышленника дознавателями Отдела МВД России по г. Норильску было возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров:320 Дознаватели направили в суд уголовное дело по семи эпизодам в отношении норильчанина, обвиняемого в серии краж кабеля.В августе 2019 года в дежурную часть полиции поступило заявление от представителя одного из предприятий о том, что неизвестный похищает кабель с территории организации. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, подозреваемый причастен ещё к шести аналогичным преступлениям. Всего он похитил более 800 метров кабеля, сумма ущерба составила свыше 350 тысяч рублей.В отношении злоумышленника дознавателями Отдела МВД России по г. Норильску было возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.