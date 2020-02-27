Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42691

27 февраля 2020, 16:30



Началась реконструкция моста на улице Октябрьской в районе остановки «Соцгород».

Реконструкцию моста выполняет строительно-проектное бюро «Мост», с которым в декабре 2019 года муниципалитет заключил контракт. Работы должны завершиться в октябре 2021 года. Стоимость проекта около 205 миллионов рублей. Реконструкция моста ведётся в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства». Галина Сафронова, и. о. начальника технического отдела управления «Норильскавтодор», рассказала, что подготовительный этап уже завершён. В настоящее время рабочие разрабатывают котлован для последующего демонтажа существующих опор моста. Эти работы будут длиться в течение всего марта. Для удобства пешеходов сделан временный деревянный мост, чтобы горожане могли беспрепятственно попасть на другую сторону дамбы, в Старый город. Также выполнен перенос двух временных опор освещения, которые входили в зону строительных работ. В апреле начнут подготавливать площадку для бурения скважин и дальнейшего устройства опор нового моста. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:256 Реконструкцию моста выполняет строительно-проектное бюро «Мост», с которым в декабре 2019 года муниципалитет заключил контракт. Работы должны завершиться в октябре 2021 года. Стоимость проекта около 205 миллионов рублей. Реконструкция моста ведётся в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства».Галина Сафронова, и. о. начальника технического отдела управления «Норильскавтодор», рассказала, что подготовительный этап уже завершён. В настоящее время рабочие разрабатывают котлован для последующего демонтажа существующих опор моста. Эти работы будут длиться в течение всего марта.Для удобства пешеходов сделан временный деревянный мост, чтобы горожане могли беспрепятственно попасть на другую сторону дамбы, в Старый город.Также выполнен перенос двух временных опор освещения, которые входили в зону строительных работ. В апреле начнут подготавливать площадку для бурения скважин и дальнейшего устройства опор нового моста.Фото Владимира Макушкина