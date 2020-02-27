Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42692

27 февраля 2020, 16:31



Народные дружинники Норильска приглашают добровольцев в свои ряды.

В начале 2015 года Норильская добровольная народная дружина утвердила свой устав и впервые вышла на улицы города, чтобы принять участие в охране общественного порядка. Сегодня в норильской дружине 26 человек. Все – волонтёры, имеющие основное место работы. Например, командир дружины Сергей Застрожнов – начальник отдела департамента материально-технического снабжения Заполярного филиала «Норникеля», Юрий Кононченко – директор Норильского филиала предприятия «Ведомственная охрана» Минэнерго, Валентин Масловский – генеральный директор общества «Норильская казачья охрана», созданного на базе Норильского городского казачьего общества. Его атаманом является казачий полковник Юрий Кононченко. На дежурства они выходят в казачьей форме, утверждённой указом президента Российской Федерации. Дружинники вносят свою лепту в охрану общественного порядка – по субботам с 16.30 до 22.00 в составе автопатрулей и пеших нарядов отдельного батальона патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Норильску, а также несут вахту на массовых мероприятиях, церковных праздниках. В неё принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие судимостей, способные по своим моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности народного дружинника. Желающие вступить в добровольную народную дружину могут обратиться по телефону 8-913-530-06-64.

Просмотров:573 В начале 2015 года Норильская добровольная народная дружина утвердила свой устав и впервые вышла на улицы города, чтобы принять участие в охране общественного порядка. Сегодня в норильской дружине 26 человек. Все – волонтёры, имеющие основное место работы. Например, командир дружины Сергей Застрожнов – начальник отдела департамента материально-технического снабжения Заполярного филиала «Норникеля», Юрий Кононченко – директор Норильского филиала предприятия «Ведомственная охрана» Минэнерго, Валентин Масловский – генеральный директор общества «Норильская казачья охрана», созданного на базе Норильского городского казачьего общества. Его атаманом является казачий полковник Юрий Кононченко. На дежурства они выходят в казачьей форме, утверждённой указом президента Российской Федерации.Дружинники вносят свою лепту в охрану общественного порядка – по субботам с 16.30 до 22.00 в составе автопатрулей и пеших нарядов отдельного батальона патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Норильску, а также несут вахту на массовых мероприятиях, церковных праздниках. В неё принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие судимостей, способные по своим моральным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности народного дружинника.Желающие вступить в добровольную народную дружину могут обратиться по телефону 8-913-530-06-64.