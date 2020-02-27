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27 февраля 2020, 16:37



С расклейщиками объявлений в неположенных местах борются и с помощью автодозвона.

- Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства регулярно совершают прогулки по городу и фотографируют несанкционированные объявления. Телефон, указанный в объявлении, заносится в специальную программу автодозвона, и на этот номер с определённой периодичностью совершаются звонки автоинформатором. Владельцу номера сообщается о том, что он нарушил правила благоустройства и ему необходимо обратиться в отдел оперативного контроля УЖКХ. В управлении гражданину рекомендуют снять расклеенную рекламу. Как только он это сделает, его телефон снимается с автодозвона. Отмечу, что пока работает автодозвон, по указанному телефону никто не сможет дозвониться. Если объявления не снимаются, то нарушителя вызывают на административную комиссию, где составляется протокол и выносится решение об административном штрафе, - рассказал Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УЖКХ. По закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» размер штрафа для физических лиц колеблется от одной до четырёх тысяч рублей. И это только за одно объявление, наклеенное вне специальной доски. Должностным лицам придётся заплатить от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. С начала года на автодозвоне стоит семь номеров, пять нарушителей пришли в УЖКХ. Практика показала, что такая мера - действенная и позволяет сберечь муниципальное и общедомовое имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:252 В городском управлении ЖКХ предупреждают: расклейщиков объявлений в неположенных местах ждёт наказание. Сначала их оповещают по телефону о нарушении, приглашают для беседы и требуют убрать рекламу. Если эти меры не действуют - штрафуют.- Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства регулярно совершают прогулки по городу и фотографируют несанкционированные объявления. Телефон, указанный в объявлении, заносится в специальную программу автодозвона, и на этот номер с определённой периодичностью совершаются звонки автоинформатором. Владельцу номера сообщается о том, что он нарушил правила благоустройства и ему необходимо обратиться в отдел оперативного контроля УЖКХ. В управлении гражданину рекомендуют снять расклеенную рекламу. Как только он это сделает, его телефон снимается с автодозвона. Отмечу, что пока работает автодозвон, по указанному телефону никто не сможет дозвониться. Если объявления не снимаются, то нарушителя вызывают на административную комиссию, где составляется протокол и выносится решение об административном штрафе, - рассказал Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УЖКХ.По закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» размер штрафа для физических лиц колеблется от одной до четырёх тысяч рублей. И это только за одно объявление, наклеенное вне специальной доски. Должностным лицам придётся заплатить от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.С начала года на автодозвоне стоит семь номеров, пять нарушителей пришли в УЖКХ. Практика показала, что такая мера - действенная и позволяет сберечь муниципальное и общедомовое имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений.Фото Дениса Кожевникова