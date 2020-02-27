Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42694

27 февраля 2020, 17:12



Завтра в PolArt-резиденции откроется выставка по итогам авторского проекта «Письма в прошлое» Александры и Павла Ротц.

Норильский проект «Письма в прошлое», посвящённый воспоминаниям о прошлом заполярного города, стал завершающим этапом в пятилетнем исследовании художников о ГУЛАГе. В его географию вошли территории Соловецких островов и Беломорканала, пересыльных лагерей Владивостока и Находки. Дуэт SASHAPASHA исследовал торфоразработки Горьковского ГУЛАГа в Нижегородской области, побывал с экспедицией в Архангельске, Пинеге и Северодвинске. Однако художники признаются, что, работая с этой темой в Норильске, они ощущают особую ответственность. По их мнению, в этом городе память о ГУЛАГе наиболее живая и объёмная в сравнении с другими территориями. Точкой отсчёта для проекта стали «капсулы времени» - послания советской молодёжи комсомольцам будущего, многие из которых были вскрыты и опубликованы недавно, в год столетия Октябрьской революции. Проект строится вокруг противопоставления заряженных оптимизмом комсомольских посланий и писем заключённых ГУЛАГа - истинных строителей социализма. Письма будущим поколениям из советских лагерей регулярно находят при реконструкции объектов строек времён существования ГУЛАГа. Итоги проекта «Письма в прошлое» представят завтра в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt (ул. Б.Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь). Вход свободный.

Просмотров:233 Норильский проект «Письма в прошлое», посвящённый воспоминаниям о прошлом заполярного города, стал завершающим этапом в пятилетнем исследовании художников о ГУЛАГе. В его географию вошли территории Соловецких островов и Беломорканала, пересыльных лагерей Владивостока и Находки. Дуэт SASHAPASHA исследовал торфоразработки Горьковского ГУЛАГа в Нижегородской области, побывал с экспедицией в Архангельске, Пинеге и Северодвинске. Однако художники признаются, что, работая с этой темой в Норильске, они ощущают особую ответственность. По их мнению, в этом городе память о ГУЛАГе наиболее живая и объёмная в сравнении с другими территориями.Точкой отсчёта для проекта стали «капсулы времени» - послания советской молодёжи комсомольцам будущего, многие из которых были вскрыты и опубликованы недавно, в год столетия Октябрьской революции. Проект строится вокруг противопоставления заряженных оптимизмом комсомольских посланий и писем заключённых ГУЛАГа - истинных строителей социализма. Письма будущим поколениям из советских лагерей регулярно находят при реконструкции объектов строек времён существования ГУЛАГа.Итоги проекта «Письма в прошлое» представят завтра в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt (ул. Б.Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь). Вход свободный.