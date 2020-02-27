Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42695

27 февраля 2020, 17:47



В АРН пройдёт тренинг «Участие в государственных закупках».

Агентство развития Норильска совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства приглашает на бизнес-тренинг. Представители малого и среднего предпринимательства узнают о требованиях, предъявляемым к участникам закупки, о порядке и особенностях участия в тендерах. Консультантами на курсе выступят финансовый эксперт «Росбанка» и специалист в сфере закупок администрации города Норильска. Преподаватель – сертифицированный бизнес-тренер Виктория Атлыгина. Проведение тренингов – часть образовательной программы для начинающих и действующих предпринимателей, призванная развить профессиональные компетенции сообщества. Семинар пройдёт 4 марта в 18.00 на Кухне городских идей АРН. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1271230/.

Просмотров:269 Агентство развития Норильска совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства приглашает на бизнес-тренинг.Представители малого и среднего предпринимательства узнают о требованиях, предъявляемым к участникам закупки, о порядке и особенностях участия в тендерах.Консультантами на курсе выступят финансовый эксперт «Росбанка» и специалист в сфере закупок администрации города Норильска. Преподаватель – сертифицированный бизнес-тренер Виктория Атлыгина.Проведение тренингов – часть образовательной программы для начинающих и действующих предпринимателей, призванная развить профессиональные компетенции сообщества.Семинар пройдёт 4 марта в 18.00 на Кухне городских идей АРН. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1271230/.