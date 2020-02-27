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27 февраля 2020, 18:34

Подопечные благотворительного фонда «69 параллель» будут поправлять своё здоровье, покоряя вершины.


Проект "Покоряя вершины" стал третьим проектом организации, который получил поддержку Фонда президентских грантов. А началось всё с проекта «Безграничные возможности», который сейчас стал долгосрочной благотворительной программой фонда «69 параллель» и позволил на территории Норильска внедрить новые методы реабилитации детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.
В 2018 году маленькие подопечные фонда стали посещать гидрореабилитацию в плавательном бассейне города, осваивать роликовые коньки в рамках проекта «Лыжи мечты. Ролики» в спортивной общественной организации «Шторм», заниматься грудничковым плаванием на базе центра «Белый медвежонок», а также участвовать в различных праздниках.
Летом 2019 года поддержку Фонда президентских грантов получил второй проект «69 параллели» - «Расширяя границы». Благодаря этому проекту в городе появились «Лыжи мечты. Игры»; АВА-терапия – метод, который используется для реабилитации детей-аутистов; бобат-терапия, которая помогает детишкам с ДЦП в восстановлении двигательных функций и моторики, а ещё стало возможным проводить творческие занятия с подопечными фонда.
Третий проект - «Покоряя вершины» - на средства Фонда президентских грантов наконец-то сделает реальным проект «Лыжи мечты» и откроет клуб Soft Skills, который даст возможность ребятишкам с ОВЗ и детям-инвалидам социализироваться: развивать коммуникативные, лидерские и прочие навыки.
«Ни один из первых наших проектов не прекращает работать, – отмечает Екатерина Галайда, директор «69 параллели». – Наоборот, все эти направления будут работать как большая программа реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Буквально на днях мы полностью сдали отчёт в Фонд президентских грантов, успешно отчитались по нашему первому проекту «Безграничные возможности». В 2019 году 51 ребёнок посетил 926 занятий по гидрореабилитации, 48 ребятишек побывали на 295 занятиях роликами, 83 малыша до полутора лет 598 раз занимались грудничковым плаванием.
Занимаются с ребятами инструкторы, которые прошли специальную подготовку и получили навыки работы с особенными детьми. Не осталось без внимания и творческое направление. В течение 2019 года прошло 18 различных мастер-классов, на которых побывали 227 юных норильчан. А ещё силами фонда и партнёров организовывались выезды на ферму, поздравления детей-инвалидов на дому, походы в театр, посещение культурно-массовых мероприятий».
Екатерина Карасёва, председатель фонда, поддерживает свою единомышленницу и добавляет, что посещение реабилитационных и творческих занятий сплачивает родителей, даёт им психологическую поддержку и понимание, что они не одни. Папы и мамы делятся успешными практиками, которые они проходили в других городах, а также своими успехами и достижениями, которые их дети приобрели здесь. Всё это было бы невозможно без партнёров: руководителя региональной спортивной общественной организации «Шторм» Андрея Герасимова и его коллеги Алексея Яковлева; инструктора-методиста стадиона «Заполярник» и тренера по адаптивной физической культуре Марины Третьяк; медиков и педагогов Центра грудничкового плавания «Белый медвежонок» и многих других неравнодушных людей, откликнувшихся на инициативу «69 параллели».
В этом году подопечные фонда попробуют себя в проекте «Лыжи мечты». Программа появилась в России благодаря Сергею и Наталье Белоголовцевым, которые, перепробовав массу способов лечения своего сына Евгения, решились на эксперимент и поставили его на горные лыжи. Спустя некоторое время стало ясно, что адаптивный спорт - самый эффективный способ реабилитации при ДЦП и других ограничениях здоровья. Теперь благодаря партнёрству благотворительного фонда «69 параллель» и региональной спортивной общественной организации «Шторм» и победе проекта «Покоряя вершины» в конкурсе Фонда президентских грантов в проект «Лыжи мечты» включатся и норильские ребятишки с ДЦП и ОВЗ. С 1 марта 2020 года начнётся реализация проекта «Покоряя вершины».
Фото Ирины Яринской
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