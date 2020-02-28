Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42697

28 февраля 2020, 10:25



Музей Норильска примёт участие в международном проекте «Право на холод - Циркумполярные перспективы».

Полярная арт-резиденция PolArt музейного комплекса Норильска стала одной из пяти арктических резиденций Республики Саха (Якутия), Финляндии, Канады и Норвегии, на базе которых пройдёт международный культурный обмен опытом и творческими идеями. В ходе сотрудничества будут подняты вопросы, касающиеся коренных народов Севера, экологии и климатической справедливости (этот термин используется для обозначения глобального потепления как этической и политической проблемы, а не проблемы чисто экологической или физической природы). До 8 марта координатор проекта Норвежский филиал института Гёте принимает заявки от художников, исследователей, писателей, архитекторов, учёных со всего мира, желающих принять в нём участие. Кандидат должен быть коренным или иметь глубокие знания о коренном населении северных территорий и их культуре, иметь свой взгляд на будущее циркумполярной области (то есть области, окружающей полюс) и мечтать оказаться в конкретном регионе. Каждый резидент в течение программы отработает в двух разных резиденциях, причём в каждой из них он должен пересечься с другим резидентом, чтобы иметь возможность обменяться исследованиями. Также будет проведена презентация творческого или научного материала для местных жителей. Каждая резиденция примет по два участника. И кто бы ни приехал в Норильск и на какой бы теме ни специализировался, это будет интересный и полезный опыт для всех сторон. Но это не будет кот в мешке - представители резиденций так же, как и организаторы, ознакомятся с заявками и обозначат, кого конкретно они хотели бы у себя видеть. - Сегодня музейный комплекс Норильска является одним из лидеров в стране по программам поддержки современного искусства, и благодаря участию в международном проекте норильская арт-резиденция сможет принять и поддержать больше идей и проектов современных художников, получит международный статус за счёт партнёрского участия, - пояснила директор музея Наталья Федянина. Наталья Николаевна отметила, что заявки от зарубежных художников в PolArt-резиденцию поступали всегда, но, учитывая закрытость города для иностранцев и оценивая свои силы, приходилось им отказывать. Теперь же, когда решение всех вопросов берут на себя организаторы проекта, мы выйдем на новый уровень, что благотворно скажется на работе резиденции по созданию одного из крупнейших за полярным кругом тематических музеев - Арктического музея современного искусства.

Просмотров:124 Полярная арт-резиденция PolArt музейного комплекса Норильска стала одной из пяти арктических резиденций Республики Саха (Якутия), Финляндии, Канады и Норвегии, на базе которых пройдёт международный культурный обмен опытом и творческими идеями. В ходе сотрудничества будут подняты вопросы, касающиеся коренных народов Севера, экологии и климатической справедливости (этот термин используется для обозначения глобального потепления как этической и политической проблемы, а не проблемы чисто экологической или физической природы).До 8 марта координатор проекта Норвежский филиал института Гёте принимает заявки от художников, исследователей, писателей, архитекторов, учёных со всего мира, желающих принять в нём участие. Кандидат должен быть коренным или иметь глубокие знания о коренном населении северных территорий и их культуре, иметь свой взгляд на будущее циркумполярной области (то есть области, окружающей полюс) и мечтать оказаться в конкретном регионе.Каждый резидент в течение программы отработает в двух разных резиденциях, причём в каждой из них он должен пересечься с другим резидентом, чтобы иметь возможность обменяться исследованиями. Также будет проведена презентация творческого или научного материала для местных жителей.Каждая резиденция примет по два участника. И кто бы ни приехал в Норильск и на какой бы теме ни специализировался, это будет интересный и полезный опыт для всех сторон. Но это не будет кот в мешке - представители резиденций так же, как и организаторы, ознакомятся с заявками и обозначат, кого конкретно они хотели бы у себя видеть.- Сегодня музейный комплекс Норильска является одним из лидеров в стране по программам поддержки современного искусства, и благодаря участию в международном проекте норильская арт-резиденция сможет принять и поддержать больше идей и проектов современных художников, получит международный статус за счёт партнёрского участия, - пояснила директор музея Наталья Федянина.Наталья Николаевна отметила, что заявки от зарубежных художников в PolArt-резиденцию поступали всегда, но, учитывая закрытость города для иностранцев и оценивая свои силы, приходилось им отказывать. Теперь же, когда решение всех вопросов берут на себя организаторы проекта, мы выйдем на новый уровень, что благотворно скажется на работе резиденции по созданию одного из крупнейших за полярным кругом тематических музеев - Арктического музея современного искусства.