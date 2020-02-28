Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42697
28 февраля 2020, 10:25

Музей Норильска примёт участие в международном проекте «Право на холод - Циркумполярные перспективы».


Полярная арт-резиденция PolArt музейного комплекса Норильска стала одной из пяти арктических резиденций Республики Саха (Якутия), Финляндии, Канады и Норвегии, на базе которых пройдёт международный культурный обмен опытом и творческими идеями. В ходе сотрудничества будут подняты вопросы, касающиеся коренных народов Севера, экологии и климатической справедливости (этот термин используется для обозначения глобального потепления как этической и политической проблемы, а не проблемы чисто экологической или физической природы).
До 8 марта координатор проекта Норвежский филиал института Гёте принимает заявки от художников, исследователей, писателей, архитекторов, учёных со всего мира, желающих принять в нём участие. Кандидат должен быть коренным или иметь глубокие знания о коренном населении северных территорий и их культуре, иметь свой взгляд на будущее циркумполярной области (то есть области, окружающей полюс) и мечтать оказаться в конкретном регионе.
Каждый резидент в течение программы отработает в двух разных резиденциях, причём в каждой из них он должен пересечься с другим резидентом, чтобы иметь возможность обменяться исследованиями. Также будет проведена презентация творческого или научного материала для местных жителей.
Каждая резиденция примет по два участника. И кто бы ни приехал в Норильск и на какой бы теме ни специализировался, это будет интересный и полезный опыт для всех сторон. Но это не будет кот в мешке - представители резиденций так же, как и организаторы, ознакомятся с заявками и обозначат, кого конкретно они хотели бы у себя видеть.
- Сегодня музейный комплекс Норильска является одним из лидеров в стране по программам поддержки современного искусства, и благодаря участию в международном проекте норильская арт-резиденция сможет принять и поддержать больше идей и проектов современных художников, получит международный статус за счёт партнёрского участия, - пояснила директор музея Наталья Федянина.
Наталья Николаевна отметила, что заявки от зарубежных художников в PolArt-резиденцию поступали всегда, но, учитывая закрытость города для иностранцев и оценивая свои силы, приходилось им отказывать. Теперь же, когда решение всех вопросов берут на себя организаторы проекта, мы выйдем на новый уровень, что благотворно скажется на работе резиденции по созданию одного из крупнейших за полярным кругом тематических музеев - Арктического музея современного искусства.

Просмотров:124
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 28 февраля 2020 
14:55   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. 13:58   Меньше двух недель остаётся до открытия восьмой лаборатории современной драматургии «Полярка».
13:49   Изменены требования к оснащению самолётов техническими средствами для инвалидов. 13:49   МФК «Норильский никель» уступил в первом полуфинальном матче Кубка России.
13:48   Дорожные полицейские проверят транспортные средства на тонировку, а водителей - на трезвость. 13:05   Синоптики обещают Норильску аномально тёплую весну.
12:43   Молодые парламентарии Норильска ведут работу в области профилактики правонарушений в подростковой среде. 12:12   В марте два фронт-офиса общего центра обслуживания «Норникеля» примут первых посетителей.
11:17   Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самовольными. По закону они должны быть снесены или узаконены. 10:25   Музей Норильска примёт участие в международном проекте «Право на холод - Циркумполярные перспективы».

 27 февраля 2020 
18:34   Подопечные благотворительного фонда «69 параллель» будут поправлять своё здоровье, покоряя вершины. 17:47   В АРН пройдёт тренинг «Участие в государственных закупках».
17:12   Завтра в PolArt-резиденции откроется выставка по итогам авторского проекта «Письма в прошлое» Александры и Павла Ротц. 16:37   С расклейщиками объявлений в неположенных местах борются и с помощью автодозвона.
16:31   Народные дружинники Норильска приглашают добровольцев в свои ряды. 16:30   Началась реконструкция моста на улице Октябрьской в районе остановки «Соцгород».
16:01   Серийный вор предстанет перед судом. 15:17   Патриотический проект «Парта героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла 17-я школа.
14:38   Норильские предприниматели могут воспользоваться услугами Агентства развития бизнеса. 14:11   Норильчане приглашены для участия в чемпионатах Европы и мира по пауэрлифтингу.
12:04   Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения главного архитектора проекта Норильска Витольда Непокойчицкого. 11:53   МФК «Норильский никель» сегодня стартует в полуфинале Кубка России.
11:43   «Норникель» подписал договор с компанией «СТЭП» на реализацию проекта по нейтрализации серной кислоты на НМЗ.

 26 февраля 2020 
18:17   Колонна, предназначенная для доставки пассажиров в аэропорт, выехала с опозданием на 20 минут. Причиной стало столпотворение ... 16:54   Почти 2,5 млн рублей не попали в бюджеты РФ, региона и города из-за противоправных действий должностных лиц.
16:53   За 50 тысяч рублей норильчанин прописал в своей квартире даму из Владикавказа. 16:53   Досрочно определился победитель чемпионата Норильска по мини-футболу.
16:37   Колонну из четырёх автобусов формируют для доставки пассажиров в аэропорт. 16:34   Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители Оганера.
15:59   800 норильских старшеклассников смогут летом заработать. 15:57   В норильской девятой школе открыли «Парту героя».
15:54   Норильчане – победители и призёры первенства Красноярского края и Сибирского федерального округа по армейскому рукопашному бою. 15:25   Турнир по веник-болу, катание на саночках и другие потехи устроят на набережной ручья Кайерканский в последний масленичный день.
15:24   При пожаре в Кайеркане погиб мужчина. 15:13   Клуб флористов-дизайнеров «Галакс» представляет норильчанам новую выставку.
13:42   С каждым годом всё больше норильчан желают отправить сыновей-подростков в военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Но мест традиционно только сто. 13:38   Новое медицинское оборудование почти на 34 миллиона рублей получила норильская детская больница.
13:28   Норильчане стали победителями и призёрами первенства и чемпионата Красноярского края по спортивной гимнастике. 13:26   Масленичные народные гулянья развернутся на «Оль-Гуле» 29 февраля.
13:15   Дополнены наборы, выдаваемые при рождении ребёнка молодым мамам таймырской тундры. 12:50   Двор на Талнахской, 10-10а, будет благоустроен по-новому.
12:09   Юных норильчан ждут в «Артеке» и «Орлёнке». Кто сможет отдохнуть в легендарных лагерях? 11:55   Лабораторию Росприроднадзора создадут в Норильске в течение двух месяцев.
11:45   Через столицу Таймыра по направлению к Диксону прошла группа автотуристов. 11:08   Движение по трассе Норильск – Алыкель полностью прекращено.

 25 февраля 2020 
18:48   По традиции управление общего и дошкольного образования администрации Норильска организует отдых юных норильчан в Анапе и на юге Красноярского края. 18:33   Городские оздоровительные лагеря этим летом примут 1220 детей. Бесплатные путёвки предусмотрены для 150 школьников.
18:05   «Норникель» выпустит интеллектуальную версию экзоскелета. 18:00   Норильские боксёры по-боевому встретили День защитника Отечества.
17:33   Норильский борец успешно выступил на чемпионате Красноярского края.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх