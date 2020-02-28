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28 февраля 2020, 11:17



Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самовольными. По закону они должны быть снесены или узаконены.

Они не соответствуют действующей ст. 222 ГК РФ, в которую внесены поправки федеральными законами. Как рассказала Динара Абдуллаева, начальник отдела муниципального контроля управления имущества администрации Норильска, уточнены случаи, когда постройку будут считать самовольной: если она возведена без законных на это согласований и разрешений, с нарушением градостроительных и строительных норм и правил; если налицо нарушение назначения застройки земельного участка, либо земля не предоставлена застройщику законным образом. Важно, что эти требования должны быть соблюдены на момент начала строительства и действовать на дату выявления самостроя. - Закон уточнил случаи, когда орган местного самоуправления сможет без суда принять решение о сносе. Если постройка возведена на земельном участке, на который нет правоустанавливающих документов; если вид разрешенного использования участка не допускает строительства на нём такого объекта, и постройка расположена в границах территории общего пользования, - отметила она. Однако по закону у людей есть возможность узаконить свои постройки. Поправками в закон оговорён срок для сноса или изменения статуса самовольной постройки, и он зависит от её индивидуальных характеристик. К примеру, на снос даётся от трёх месяцев до года, на приведение в соответствие - от полугода до трёх лет. При получении данных о наличии самостроя муниципалитет обязан рассмотреть уведомление в течение 20 рабочих дней, а затем принять одно из решений: потребовать от собственника снести самострой, узаконить его либо обратиться в суд с иском о сносе или узаконивании самостроя. Бывает, что муниципалитет не усматривает признаков самовольной постройки. Одно из решений направляется тому, кто её возвёл или правообладателю земли. Если найти этих людей не представляется возможным, принятое решение публикуется в СМИ и интернете, а также на информационном щите в границах земельного участка, где расположена самовольная постройка. - А затем органы власти могут снести самосторой за счёт бюджета, взыскав затем с вышеназванных лиц понесённые затраты. Законодатель предусмотрел, в каких случаях и в какие сроки город сам сносит самострой: если его хозяин не был найден в течение двух месяцев со дня размещения сообщения о сносе, либо если нашёлся, но в течение шести месяцев после истечения срока, установленного судом или органом местного самоуправления, не выполнил обязанность, - пояснила собеседница. Закон предполагает и другие серьёзные меры к нарушителям: разрыв в одностороннем порядке договора на право аренды участка под ранее существовавшей самовольной постройкой; прекращение права постоянного бессрочного пользования участков, а то и вовсе его изъятие (по решению суда). Причём решение об изъятии не будет зависеть от того, кто возвёл самовольную постройку: собственник участка или арендатор. Так что собственников объектов капитального строительства, земельных участков либо планирующих начать строительство специалисты управления имущества просят проверить наличие всех необходимых правоустанавливающих и разрешительных документов, чтобы в дальнейшем избежать лишних затрат на судебные тяжбы и снос самостроя. За более подробной информацией можно обращаться в управление по архитектуре и землепользованию и управление имущества администрации. - Хочу подчеркнуть, что норильчане всё же стараются решить вопрос миром и узаконить свои постройки, - отметила Динара Абдуллаева. Она также пояснила, что самострой судом может быть признан легитимной собственностью. В частности, если на этой земле разрешено строительство конкретного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствовала закону; если сохранение постройки не нарушает права и интересы других лиц и не угрожает жизни и здоровью окружающих.

Просмотров:118 Они не соответствуют действующей ст. 222 ГК РФ, в которую внесены поправки федеральными законами. Как рассказала Динара Абдуллаева, начальник отдела муниципального контроля управления имущества администрации Норильска, уточнены случаи, когда постройку будут считать самовольной: если она возведена без законных на это согласований и разрешений, с нарушением градостроительных и строительных норм и правил; если налицо нарушение назначения застройки земельного участка, либо земля не предоставлена застройщику законным образом. Важно, что эти требования должны быть соблюдены на момент начала строительства и действовать на дату выявления самостроя.- Закон уточнил случаи, когда орган местного самоуправления сможет без суда принять решение о сносе. Если постройка возведена на земельном участке, на который нет правоустанавливающих документов; если вид разрешенного использования участка не допускает строительства на нём такого объекта, и постройка расположена в границах территории общего пользования, - отметила она.Однако по закону у людей есть возможность узаконить свои постройки.Поправками в закон оговорён срок для сноса или изменения статуса самовольной постройки, и он зависит от её индивидуальных характеристик. К примеру, на снос даётся от трёх месяцев до года, на приведение в соответствие - от полугода до трёх лет.При получении данных о наличии самостроя муниципалитет обязан рассмотреть уведомление в течение 20 рабочих дней, а затем принять одно из решений: потребовать от собственника снести самострой, узаконить его либо обратиться в суд с иском о сносе или узаконивании самостроя. Бывает, что муниципалитет не усматривает признаков самовольной постройки. Одно из решений направляется тому, кто её возвёл или правообладателю земли. Если найти этих людей не представляется возможным, принятое решение публикуется в СМИ и интернете, а также на информационном щите в границах земельного участка, где расположена самовольная постройка.- А затем органы власти могут снести самосторой за счёт бюджета, взыскав затем с вышеназванных лиц понесённые затраты. Законодатель предусмотрел, в каких случаях и в какие сроки город сам сносит самострой: если его хозяин не был найден в течение двух месяцев со дня размещения сообщения о сносе, либо если нашёлся, но в течение шести месяцев после истечения срока, установленного судом или органом местного самоуправления, не выполнил обязанность, - пояснила собеседница.Закон предполагает и другие серьёзные меры к нарушителям: разрыв в одностороннем порядке договора на право аренды участка под ранее существовавшей самовольной постройкой; прекращение права постоянного бессрочного пользования участков, а то и вовсе его изъятие (по решению суда). Причём решение об изъятии не будет зависеть от того, кто возвёл самовольную постройку: собственник участка или арендатор.Так что собственников объектов капитального строительства, земельных участков либо планирующих начать строительство специалисты управления имущества просят проверить наличие всех необходимых правоустанавливающих и разрешительных документов, чтобы в дальнейшем избежать лишних затрат на судебные тяжбы и снос самостроя. За более подробной информацией можно обращаться в управление по архитектуре и землепользованию и управление имущества администрации.- Хочу подчеркнуть, что норильчане всё же стараются решить вопрос миром и узаконить свои постройки, - отметила Динара Абдуллаева.Она также пояснила, что самострой судом может быть признан легитимной собственностью. В частности, если на этой земле разрешено строительство конкретного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствовала закону; если сохранение постройки не нарушает права и интересы других лиц и не угрожает жизни и здоровью окружающих.