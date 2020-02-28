Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42699

28 февраля 2020, 12:12



В марте два фронт-офиса общего центра обслуживания «Норникеля» примут первых посетителей.

Уже можно сказать, что ремонтные работы в норильском офисе на Ленинском, 41, завершены на 98%. На площади почти 1500 квадратных метров будут оказывать справочные и консультативные услуги 65 сотрудников. Здесь, как в МФЦ, можно будет взять необходимую справку, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы. Осталось только провести пусконаладочные работы и доделать мелкие детали внутренней отделки. В Талнахе для размещения офиса с 55 специалистами выбрано здание на Горняков, 12. В помещениях 1976 года сдачи недавно располагался детский развлекательный клуб «Остров сокровищ». Степень готовности объекта составляет 85%. Стоит отметить, что помимо капитального ремонта самих зданий планируется облагородить прилегающую к ним территорию. Соответствующий проект разрабатывается совместно с администрацией города. ФОТО Владимира Макушкина

Просмотров:175 Уже можно сказать, что ремонтные работы в норильском офисе на Ленинском, 41, завершены на 98%. На площади почти 1500 квадратных метров будут оказывать справочные и консультативные услуги 65 сотрудников. Здесь, как в МФЦ, можно будет взять необходимую справку, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы. Осталось только провести пусконаладочные работы и доделать мелкие детали внутренней отделки.В Талнахе для размещения офиса с 55 специалистами выбрано здание на Горняков, 12. В помещениях 1976 года сдачи недавно располагался детский развлекательный клуб «Остров сокровищ». Степень готовности объекта составляет 85%. Стоит отметить, что помимо капитального ремонта самих зданий планируется облагородить прилегающую к ним территорию. Соответствующий проект разрабатывается совместно с администрацией города.ФОТО Владимира Макушкина