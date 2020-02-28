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28 февраля 2020, 12:43



Молодые парламентарии Норильска ведут работу в области профилактики правонарушений в подростковой среде.

Представители местного Молодёжного парламента и Общественного совета при Отделе МВД России города Норильска встретились с подростками, состоящими на учёте в полиции. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Скажи НЕТ преступности и алкоголю в подростковой среде». Беседа была проведена с двадцатью несовершеннолетними. Тема диалога – вопросы преступности среди молодёжи и употребление алкоголя лицами, не достигшими 18 лет. «Среди этих ребят есть действительно хорошие парни, которые попали сюда по глупости и неосторожности. Наша цель – оградить молодых людей от совершения преступлений. Я считаю, что такие беседы помогут ребятам встать на свой путь к успеху и быть законопослушными гражданами России», – рассказывает заместитель председателя Молодёжного парламента Норильска Денис Коваль. В ходе встречи молодёжи рассказали также и о том, чем можно заниматься в городе, принося пользу себе и обществу. Фото Влады Зубиной

Просмотров:111 Представители местного Молодёжного парламента и Общественного совета при Отделе МВД России города Норильска встретились с подростками, состоящими на учёте в полиции. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Скажи НЕТ преступности и алкоголю в подростковой среде».Беседа была проведена с двадцатью несовершеннолетними. Тема диалога – вопросы преступности среди молодёжи и употребление алкоголя лицами, не достигшими 18 лет.«Среди этих ребят есть действительно хорошие парни, которые попали сюда по глупости и неосторожности. Наша цель – оградить молодых людей от совершения преступлений. Я считаю, что такие беседы помогут ребятам встать на свой путь к успеху и быть законопослушными гражданами России», – рассказывает заместитель председателя Молодёжного парламента Норильска Денис Коваль.В ходе встречи молодёжи рассказали также и о том, чем можно заниматься в городе, принося пользу себе и обществу.Фото Влады Зубиной