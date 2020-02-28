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28 февраля 2020, 13:05



Синоптики обещают Норильску аномально тёплую весну.

"Самая Арктика, если брать район Норильска, то практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район, центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов", - сообщил синоптик. Он также отметил, что превышение средних значений ожидается в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В частности, на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов - на Таймыре, на восемь градусов - в Ханты-Мансийском округе. В целом, по прогнозам специалистов, аномальное тепло ожидается по всей России - в среднем на 5-10 градусов выше привычных значений. "Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае, но сильных морозов мы не увидим", - отметил Варакин.

Просмотров:139 Такой прогноз приводит РИА «Новости» со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина."Самая Арктика, если брать район Норильска, то практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район, центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов", - сообщил синоптик.Он также отметил, что превышение средних значений ожидается в арктической зоне Урала и Западной Сибири. В частности, на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов - на Таймыре, на восемь градусов - в Ханты-Мансийском округе. В целом, по прогнозам специалистов, аномальное тепло ожидается по всей России - в среднем на 5-10 градусов выше привычных значений."Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае, но сильных морозов мы не увидим", - отметил Варакин.