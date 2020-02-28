Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42702

28 февраля 2020, 13:48



Дорожные полицейские проверят транспортные средства на тонировку, а водителей - на трезвость.

Для проведения рейдов будут задействованы дополнительные экипажи ДПС. В вечернее время инспекторы будут патрулировать улицы и дежурить на выездах из города, а ночью сразу в нескольких районах города будут организованы тотальные проверки на трезвость всех проезжающих водителей. За нарушение техрегламента о безопасности (чрезмерную тонировку) ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф 500 рублей при условии, что водитель готов на месте устранить нарушение. В случае отказа водителю может грозить административный арест до 15 суток. Данное требование также относится к водителям, управляющим транспортными средствами, на передних стёклах которых установлены шторки. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а за повторную езду в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность. С начала года сотрудниками норильской Госавтоинспекции выявлено около 30 водителей в состоянии опьянения, возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьёй 264.1, в отношении 54 водителей составлены административные материалы за тонированные стекла.

Просмотров:90 Для проведения рейдов будут задействованы дополнительные экипажи ДПС. В вечернее время инспекторы будут патрулировать улицы и дежурить на выездах из города, а ночью сразу в нескольких районах города будут организованы тотальные проверки на трезвость всех проезжающих водителей.За нарушение техрегламента о безопасности (чрезмерную тонировку) ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф 500 рублей при условии, что водитель готов на месте устранить нарушение. В случае отказа водителю может грозить административный арест до 15 суток. Данное требование также относится к водителям, управляющим транспортными средствами, на передних стёклах которых установлены шторки.За управление транспортными средствами в состоянии опьянения – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а за повторную езду в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность.С начала года сотрудниками норильской Госавтоинспекции выявлено около 30 водителей в состоянии опьянения, возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьёй 264.1, в отношении 54 водителей составлены административные материалы за тонированные стекла.