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28 февраля 2020, 13:49



МФК «Норильский никель» уступил в первом полуфинальном матче Кубка России.

Встречу против нижегородского «Оргхима» норильчане провели на выезде. Ведя по ходу матча со счётом 2:0, подопечные Евгения Куксевича уступили – 4:6. В составе гостей забили Сергей Сергеев на 9-й, Родригиньо на 11-й и Павел Соколов на 18-й минутах матча. За нижегородцев отличились Александр Телегин (12-я, 25-я мин.), Денис Аширов (12-я, 35-я мин.), Давид Савлохов (29-я мин.) и Дуду (31-я мин.). Ответный матч между клубами состоится уже в это воскресенье, 1 марта, в Норильске (Дворец спорта «Арктика»). Начало в 17.00 (время норильское). Вход свободный. Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Фото предоставлено МФК "Оргхим"

Просмотров:95 Встречу против нижегородского «Оргхима» норильчане провели на выезде. Ведя по ходу матча со счётом 2:0, подопечные Евгения Куксевича уступили – 4:6. В составе гостей забили Сергей Сергеев на 9-й, Родригиньо на 11-й и Павел Соколов на 18-й минутах матча. За нижегородцев отличились Александр Телегин (12-я, 25-я мин.), Денис Аширов (12-я, 35-я мин.), Давид Савлохов (29-я мин.) и Дуду (31-я мин.).Ответный матч между клубами состоится уже в это воскресенье, 1 марта, в Норильске (Дворец спорта «Арктика»). Начало в 17.00 (время норильское). Вход свободный. Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Фото предоставлено МФК "Оргхим"