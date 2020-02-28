Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42704

28 февраля 2020, 13:49



Изменены требования к оснащению самолётов техническими средствами для инвалидов.

Они вступили в силу 1 января 2020 года и предполагают: оборудование туалета для пассажиров-инвалидов; перед ним - место для разворота кресла-коляски; обозначение рядов пассажирских кресел с использованием тактильной маркировки; половина кресел со стороны прохода должны иметь подвижные подлокотники; освещение без резких перепадов по интенсивности. «Указанные требования применяются к оснащению техническими средствами и оборудованием воздушных судов российского и зарубежного производства, изготовленных и поставляемых (приобретаемых) на основании договоров, заключенных после 01.01.2020, эксплуатантами, осуществляющими коммерческие воздушные перевозки пассажиров», - сообщили в норильской транспортной прокуратуре.

Просмотров:96 Они вступили в силу 1 января 2020 года и предполагают: оборудование туалета для пассажиров-инвалидов; перед ним - место для разворота кресла-коляски; обозначение рядов пассажирских кресел с использованием тактильной маркировки; половина кресел со стороны прохода должны иметь подвижные подлокотники; освещение без резких перепадов по интенсивности.«Указанные требования применяются к оснащению техническими средствами и оборудованием воздушных судов российского и зарубежного производства, изготовленных и поставляемых (приобретаемых) на основании договоров, заключенных после 01.01.2020, эксплуатантами, осуществляющими коммерческие воздушные перевозки пассажиров», - сообщили в норильской транспортной прокуратуре.