|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
14:55 Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.
13:58 Меньше двух недель остаётся до открытия восьмой лаборатории современной драматургии «Полярка».
13:49 Изменены требования к оснащению самолётов техническими средствами для инвалидов.
13:49 МФК «Норильский никель» уступил в первом полуфинальном матче Кубка России.
13:48 Дорожные полицейские проверят транспортные средства на тонировку, а водителей - на трезвость.
13:05 Синоптики обещают Норильску аномально тёплую весну.
12:43 Молодые парламентарии Норильска ведут работу в области профилактики правонарушений в подростковой среде.
12:12 В марте два фронт-офиса общего центра обслуживания «Норникеля» примут первых посетителей.
11:17 Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самовольными. По закону они должны быть снесены или узаконены.
10:25 Музей Норильска примёт участие в международном проекте «Право на холод - Циркумполярные перспективы».[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх