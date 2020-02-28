Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42705

28 февраля 2020, 13:58



Меньше двух недель остаётся до открытия восьмой лаборатории современной драматургии «Полярка».

Для первого знакомства с польской драматургией выбраны произведения известных современных польских драматургов: «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской, «Чемодан» Малгожаты Сикорской-Мищук, «Ночь» Анджея Стасюка. Для работы над эскизами в Норильск приедут польские режиссёры Бениамин Коц, Мацей Виктор и Томаш Лещинский, которым предстоит «заразить» и наших артистов, и зрителей духом и атмосферой своей страны. Погрузиться в контекст творческих поисков или расширить горизонты восприятия поможет лекция театроведа Татьяны Тихоновец «Польский театр в России». Обсудить увиденное зрители смогут с российскими театроведами Олегом Лоевским, Татьяной Тихоновец, Ольгой Сенаторовой, Ириной Ульяниной, а также с известным переводчиком, театральным критиком из Польши Агнешкой Пиотровской. Гостем лаборатории станет замечательный композитор, певец, музыкант, драматург, режиссёр, а главное, поэт Алексей Паперный: в авторском прочтении будет представлена пьеса «Байрон» (2016). Также на большой сцене зрителей ждёт концерт группы «Паперный Т.А.М.», после которого горожане и гости Норильска погрузятся в Театральную ночь «По следам Антилопы Гну». А «Паперный Т.А.М.» планирует, помимо концерта, в Норильском колледже искусств дать мастер-класс. Церемония открытия лаборатории и знакомства с основными её участниками состоится 12 марта в 17.00 (зрительское фойе 2-го этажа), там же будет представлена выставка, посвящённая полякам-узникам Норильлага, организованная при поддержке Государственного музея истории ГУЛАГа, Музея Норильска и фотографа Александра Харитонова.

Просмотров:101 Напомним, «Полярка» 2020 года посвящена современной польской драматургии, тем более что театру этой страны нынче - 255 лет. Основные события лаборатории пройдут с 12 по 15 марта на сценических площадках театра.Для первого знакомства с польской драматургией выбраны произведения известных современных польских драматургов: «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской, «Чемодан» Малгожаты Сикорской-Мищук, «Ночь» Анджея Стасюка. Для работы над эскизами в Норильск приедут польские режиссёры Бениамин Коц, Мацей Виктор и Томаш Лещинский, которым предстоит «заразить» и наших артистов, и зрителей духом и атмосферой своей страны. Погрузиться в контекст творческих поисков или расширить горизонты восприятия поможет лекция театроведа Татьяны Тихоновец «Польский театр в России». Обсудить увиденное зрители смогут с российскими театроведами Олегом Лоевским, Татьяной Тихоновец, Ольгой Сенаторовой, Ириной Ульяниной, а также с известным переводчиком, театральным критиком из Польши Агнешкой Пиотровской.Гостем лаборатории станет замечательный композитор, певец, музыкант, драматург, режиссёр, а главное, поэт Алексей Паперный: в авторском прочтении будет представлена пьеса «Байрон» (2016). Также на большой сцене зрителей ждёт концерт группы «Паперный Т.А.М.», после которого горожане и гости Норильска погрузятся в Театральную ночь «По следам Антилопы Гну». А «Паперный Т.А.М.» планирует, помимо концерта, в Норильском колледже искусств дать мастер-класс.Церемония открытия лаборатории и знакомства с основными её участниками состоится 12 марта в 17.00 (зрительское фойе 2-го этажа), там же будет представлена выставка, посвящённая полякам-узникам Норильлага, организованная при поддержке Государственного музея истории ГУЛАГа, Музея Норильска и фотографа Александра Харитонова.