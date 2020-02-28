Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42706

28 февраля 2020, 14:55



Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В городе действует муниципальная программа по привлечению специалистов, обладающих дефицитными специальностями. Программа направлена на восполнение необходимыми кадрами сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. Администрация города Норильска гарантирует: служебное жилое помещение; единовременную материальную помощь в размере от 150 000 до 500 000 рублей в зависимости от наличия у специалиста квалификационной категории или специальности (150 000 руб. - среднему медицинскому персоналу; 300 000 рублей - педагогическим работникам, научным сотрудникам, педагогическим работникам, отнесённым к профессорско–преподавательскому составу, имеющим учёную степень кандидата (доктора) наук, инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре; 500 000 рублей – врачам); оплату расходов, связанных с переездом на территорию г. Норильска работнику и членам семьи; место для детей в дошкольном образовательном учреждении в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск и др. Информацию об условиях программы, перечне дефицитных специальностей, контактные номера телефонов и адреса электронной почты можно найти на официальном сайте города Норильска norilsk-city.ru либо обратившись в управление по персоналу администрации города по телефону 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176).

Просмотров:89 В городе действует муниципальная программа по привлечению специалистов, обладающих дефицитными специальностями. Программа направлена на восполнение необходимыми кадрами сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.Администрация города Норильска гарантирует: служебное жилое помещение; единовременную материальную помощь в размере от 150 000 до 500 000 рублей в зависимости от наличия у специалиста квалификационной категории или специальности (150 000 руб. - среднему медицинскому персоналу; 300 000 рублей - педагогическим работникам, научным сотрудникам, педагогическим работникам, отнесённым к профессорско–преподавательскому составу, имеющим учёную степень кандидата (доктора) наук, инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре; 500 000 рублей – врачам); оплату расходов, связанных с переездом на территорию г. Норильска работнику и членам семьи; место для детей в дошкольном образовательном учреждении в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск и др.Информацию об условиях программы, перечне дефицитных специальностей, контактные номера телефонов и адреса электронной почты можно найти на официальном сайте города Норильска norilsk-city.ru либо обратившись в управление по персоналу администрации города по телефону 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176).