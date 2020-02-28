Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42707
28 февраля 2020, 17:02

Сегодня в Молодёжном центре прошла торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии».


В Норильске уже в шестой раз принимают школьников в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Местное отделение насчитывает более 300 юношей и девушек в возрасте от 8 до 18 лет. Сегодня к ним примкнули ещё 36 учеников школ № 13, 28 и 39.
Строевым шагом мальчишки и девчонки прошли к месту принятия присяги. Почётные гости церемонии, в числе которых - официальные лица города, представители общественных организаций, ветераны боевых действий, а также руководитель регионального отделения ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю Денис Побилат, приветствовали их стоя. С волнением в голосе ребята зачитывали текст присяги, обещая товарищам «стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества».
Поздравляя теперь уже юнармейцев с вступлением в ряды всероссийского движения, председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин подчеркнул, насколько знаменательно принимать присягу в Год памяти и славы. После церемонии у участников и гостей мероприятия была возможность посетить интерактивные площадки Молодёжного центра, организованные общественными организациями военно-патриотического направления и активистами муниципального штаба краевой флагманской программы «Волонтёры Победы».
Фото Ирины Яринской
Просмотров:246
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 29 февраля 2020 
17:36   На лыжной базе «Оль-Гуль» весело и вкусно отметили Масленицу. 16:51   В Норильском Молодёжном центре отпраздновали Международный день белого медведя.
14:26   В «Норильскникельремонте» провели конкурс профессионального мастерства на звание «лучший слесарь КИПиА».

 28 февраля 2020 
17:41   Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» близится к завершению. 17:02   Сегодня в Молодёжном центре прошла торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии».
14:55   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. 13:58   Меньше двух недель остаётся до открытия восьмой лаборатории современной драматургии «Полярка».
13:49   Изменены требования к оснащению самолётов техническими средствами для инвалидов. 13:49   МФК «Норильский никель» уступил в первом полуфинальном матче Кубка России.
13:48   Дорожные полицейские проверят транспортные средства на тонировку, а водителей - на трезвость. 13:05   Синоптики обещают Норильску аномально тёплую весну.
12:43   Молодые парламентарии Норильска ведут работу в области профилактики правонарушений в подростковой среде. 12:12   В марте два фронт-офиса общего центра обслуживания «Норникеля» примут первых посетителей.
11:17   Больше 60 городских капитальных построек, в числе которых гаражи, склады и торговые павильоны, признаны самовольными. По закону они должны быть снесены или узаконены. 10:25   Музей Норильска примёт участие в международном проекте «Право на холод - Циркумполярные перспективы».

 27 февраля 2020 
18:34   Подопечные благотворительного фонда «69 параллель» будут поправлять своё здоровье, покоряя вершины. 17:47   В АРН пройдёт тренинг «Участие в государственных закупках».
17:12   Завтра в PolArt-резиденции откроется выставка по итогам авторского проекта «Письма в прошлое» Александры и Павла Ротц. 16:37   С расклейщиками объявлений в неположенных местах борются и с помощью автодозвона.
16:31   Народные дружинники Норильска приглашают добровольцев в свои ряды. 16:30   Началась реконструкция моста на улице Октябрьской в районе остановки «Соцгород».
16:01   Серийный вор предстанет перед судом. 15:17   Патриотический проект «Парта героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла 17-я школа.
14:38   Норильские предприниматели могут воспользоваться услугами Агентства развития бизнеса. 14:11   Норильчане приглашены для участия в чемпионатах Европы и мира по пауэрлифтингу.
12:04   Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения главного архитектора проекта Норильска Витольда Непокойчицкого. 11:53   МФК «Норильский никель» сегодня стартует в полуфинале Кубка России.
11:43   «Норникель» подписал договор с компанией «СТЭП» на реализацию проекта по нейтрализации серной кислоты на НМЗ.

 26 февраля 2020 
18:17   Колонна, предназначенная для доставки пассажиров в аэропорт, выехала с опозданием на 20 минут. Причиной стало столпотворение ... 16:54   Почти 2,5 млн рублей не попали в бюджеты РФ, региона и города из-за противоправных действий должностных лиц.
16:53   За 50 тысяч рублей норильчанин прописал в своей квартире даму из Владикавказа. 16:53   Досрочно определился победитель чемпионата Норильска по мини-футболу.
16:37   Колонну из четырёх автобусов формируют для доставки пассажиров в аэропорт. 16:34   Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители Оганера.
15:59   800 норильских старшеклассников смогут летом заработать. 15:57   В норильской девятой школе открыли «Парту героя».
15:54   Норильчане – победители и призёры первенства Красноярского края и Сибирского федерального округа по армейскому рукопашному бою. 15:25   Турнир по веник-болу, катание на саночках и другие потехи устроят на набережной ручья Кайерканский в последний масленичный день.
15:24   При пожаре в Кайеркане погиб мужчина. 15:13   Клуб флористов-дизайнеров «Галакс» представляет норильчанам новую выставку.
13:42   С каждым годом всё больше норильчан желают отправить сыновей-подростков в военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». Но мест традиционно только сто. 13:38   Новое медицинское оборудование почти на 34 миллиона рублей получила норильская детская больница.
13:28   Норильчане стали победителями и призёрами первенства и чемпионата Красноярского края по спортивной гимнастике. 13:26   Масленичные народные гулянья развернутся на «Оль-Гуле» 29 февраля.
13:15   Дополнены наборы, выдаваемые при рождении ребёнка молодым мамам таймырской тундры. 12:50   Двор на Талнахской, 10-10а, будет благоустроен по-новому.
12:09   Юных норильчан ждут в «Артеке» и «Орлёнке». Кто сможет отдохнуть в легендарных лагерях? 11:55   Лабораторию Росприроднадзора создадут в Норильске в течение двух месяцев.
11:45   Через столицу Таймыра по направлению к Диксону прошла группа автотуристов. 11:08   Движение по трассе Норильск – Алыкель полностью прекращено.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх