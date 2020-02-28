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28 февраля 2020, 17:02



Сегодня в Молодёжном центре прошла торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии».

В Норильске уже в шестой раз принимают школьников в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Местное отделение насчитывает более 300 юношей и девушек в возрасте от 8 до 18 лет. Сегодня к ним примкнули ещё 36 учеников школ № 13, 28 и 39. Строевым шагом мальчишки и девчонки прошли к месту принятия присяги. Почётные гости церемонии, в числе которых - официальные лица города, представители общественных организаций, ветераны боевых действий, а также руководитель регионального отделения ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю Денис Побилат, приветствовали их стоя. С волнением в голосе ребята зачитывали текст присяги, обещая товарищам «стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества». Поздравляя теперь уже юнармейцев с вступлением в ряды всероссийского движения, председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин подчеркнул, насколько знаменательно принимать присягу в Год памяти и славы. После церемонии у участников и гостей мероприятия была возможность посетить интерактивные площадки Молодёжного центра, организованные общественными организациями военно-патриотического направления и активистами муниципального штаба краевой флагманской программы «Волонтёры Победы». Фото Ирины Яринской

Просмотров:246 В Норильске уже в шестой раз принимают школьников в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Местное отделение насчитывает более 300 юношей и девушек в возрасте от 8 до 18 лет. Сегодня к ним примкнули ещё 36 учеников школ № 13, 28 и 39.Строевым шагом мальчишки и девчонки прошли к месту принятия присяги. Почётные гости церемонии, в числе которых - официальные лица города, представители общественных организаций, ветераны боевых действий, а также руководитель регионального отделения ВВПОД «Юнармия» по Красноярскому краю Денис Побилат, приветствовали их стоя. С волнением в голосе ребята зачитывали текст присяги, обещая товарищам «стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества».Поздравляя теперь уже юнармейцев с вступлением в ряды всероссийского движения, председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин подчеркнул, насколько знаменательно принимать присягу в Год памяти и славы. После церемонии у участников и гостей мероприятия была возможность посетить интерактивные площадки Молодёжного центра, организованные общественными организациями военно-патриотического направления и активистами муниципального штаба краевой флагманской программы «Волонтёры Победы».Фото Ирины Яринской