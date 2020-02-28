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28 февраля 2020, 17:41



Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» близится к завершению.

Светлана Герасимова, руководитель Школы КСО и устойчивого развития Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» провела для участников диалогов квиз-сессию: - У нас была глобальная задача - объединить цели устойчивого развития, цифровизацию компании и оценить, что сейчас происходит в регионе, и посмотреть, как эти проекты будут работать в Норильске и как они повлияют на улучшение качества жизни людей, а также каким образом будут способствовать решению социально-экологических вопросов. - Городское сообщество с нетерпением каждый год ждёт проведения форума «Город - это мы!». И сегодня мы увидели повышенную активность в каждой секции, которая представляла ту или иную тему. Мне очень радостно, что с каждым годом заинтересованность норильчан в том, чтобы наш город развивался, становится всё выше, и люди активнее предлагают свои идеи по улучшению качества жизни, - отметила Наталья Коростелева, замглавы города по социальной политике. На открытии форума урбанист Гильермо Пеньялос призвал норильчан больше ходить пешком и активнее осваивать велосипед - это не только способ снять стресс и избавиться от гиподинамии, но и возможность увидеть в привычных мелочах что-то новое. Чтобы это стало возможно, компания и администрация города должны больше внимания уделять потребностям пешеходов, особенно детей и пожилых. - Суровый климат не помеха, - сказал Гильермо Пеньялос. - Важно желание. Аляска, как и Норильск, не отличается комфортными климатическими условиями, но в ней активно развивается велодвижение, делаются более удобные тротуары и строятся парки. В качестве альтернативы паркам канадский урбанист предложил использовать закрытые норильские дворы, в которых детскую площадку по периметру должны окружать не автомобили, а удобные лавочки, газоны или клумбы. О перспективах развития северного туризма говорил Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор RussiaDiscovery. Он сказал: «Туризм - это здорово! Поскольку даже в начале своего развития он начинает приносить доход и привлекать внимание людей из других регионов, заставляя их больше узнавать о том или ином туристическом маршруте. Туризм равен развитию территории и переменам на ней к лучшему». В первом цикле форума работало несколько мастерских в каждом из обозначенных тематикой направлений: «Люди. Идеи. Места». Горожане создавали портрет активиста, генерировали идеи городских событий, которые бы объединяли людей, вспоминали о важных для норильчан местах и так далее. Второй цикл мастерских связан с уже действующими проектами. В этой части форума спикеры делились своим опытом и наблюдениями. Считанные минуты остались до подведения итогов, показа и обсуждения документального фильма «Неравнодушные». Подробнее о форуме читайте в ближайшем выпуске «Заполярной Правды». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:355 Начался форум рано утром. Уже в 9.30 представители муниципалитета, компании «Норникель» и общественных организаций собрались на диалоги с заинтересованными сторонами. Говорили об актуальных трендах устойчивого развития компании и города, затронули тему цифровой трансформации «Норникеля» и цифровых технологий в целом.Светлана Герасимова, руководитель Школы КСО и устойчивого развития Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» провела для участников диалогов квиз-сессию:- У нас была глобальная задача - объединить цели устойчивого развития, цифровизацию компании и оценить, что сейчас происходит в регионе, и посмотреть, как эти проекты будут работать в Норильске и как они повлияют на улучшение качества жизни людей, а также каким образом будут способствовать решению социально-экологических вопросов.- Городское сообщество с нетерпением каждый год ждёт проведения форума «Город - это мы!». И сегодня мы увидели повышенную активность в каждой секции, которая представляла ту или иную тему. Мне очень радостно, что с каждым годом заинтересованность норильчан в том, чтобы наш город развивался, становится всё выше, и люди активнее предлагают свои идеи по улучшению качества жизни, - отметила Наталья Коростелева, замглавы города по социальной политике.На открытии форума урбанист Гильермо Пеньялос призвал норильчан больше ходить пешком и активнее осваивать велосипед - это не только способ снять стресс и избавиться от гиподинамии, но и возможность увидеть в привычных мелочах что-то новое. Чтобы это стало возможно, компания и администрация города должны больше внимания уделять потребностям пешеходов, особенно детей и пожилых.- Суровый климат не помеха, - сказал Гильермо Пеньялос. - Важно желание. Аляска, как и Норильск, не отличается комфортными климатическими условиями, но в ней активно развивается велодвижение, делаются более удобные тротуары и строятся парки.В качестве альтернативы паркам канадский урбанист предложил использовать закрытые норильские дворы, в которых детскую площадку по периметру должны окружать не автомобили, а удобные лавочки, газоны или клумбы.О перспективах развития северного туризма говорил Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор RussiaDiscovery. Он сказал: «Туризм - это здорово! Поскольку даже в начале своего развития он начинает приносить доход и привлекать внимание людей из других регионов, заставляя их больше узнавать о том или ином туристическом маршруте. Туризм равен развитию территории и переменам на ней к лучшему».В первом цикле форума работало несколько мастерских в каждом из обозначенных тематикой направлений: «Люди. Идеи. Места». Горожане создавали портрет активиста, генерировали идеи городских событий, которые бы объединяли людей, вспоминали о важных для норильчан местах и так далее.Второй цикл мастерских связан с уже действующими проектами. В этой части форума спикеры делились своим опытом и наблюдениями.Считанные минуты остались до подведения итогов, показа и обсуждения документального фильма «Неравнодушные».Подробнее о форуме читайте в ближайшем выпуске «Заполярной Правды».Фото Владимира Макушкина