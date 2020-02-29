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29 февраля 2020, 14:26



В «Норильскникельремонте» провели конкурс профессионального мастерства на звание «лучший слесарь КИПиА».

В ходе испытания молодёжь всё-таки подвела горячность, спешка и излишняя самоуверенность. В тройку лидеров ребята пробиться так и не смогли, хотя, по мнению членов конкурсной комиссии, имели на это все шансы. Лидером признан Гошгар Керимов, собравший схему электродвигателя быстрее и лучше всех, на втором месте его коллега из «Норильскавтоматики» Михаил Филиппов, бронзовым призером стал Андрей Бабко. Все победители получат денежное вознаграждение.

Просмотров:149 Особенность состязания - участие в нём студентов выпускного курса Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Будущие обладатели специальности слесаря КИПиА привлекаются к конкурсу второй год. По словам мастера производственного обучения техникума Светланы Моргачевой, в «Норникеле» основательно подходят к подготовке кадров, поэтому охотно приглашают студентов помериться силами с производственниками. Те в свою очередь, с пониманием относятся к такой практике.В ходе испытания молодёжь всё-таки подвела горячность, спешка и излишняя самоуверенность. В тройку лидеров ребята пробиться так и не смогли, хотя, по мнению членов конкурсной комиссии, имели на это все шансы. Лидером признан Гошгар Керимов, собравший схему электродвигателя быстрее и лучше всех, на втором месте его коллега из «Норильскавтоматики» Михаил Филиппов, бронзовым призером стал Андрей Бабко. Все победители получат денежное вознаграждение.