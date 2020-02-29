|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:36 На лыжной базе «Оль-Гуль» весело и вкусно отметили Масленицу.
16:51 В Норильском Молодёжном центре отпраздновали Международный день белого медведя.
14:26 В «Норильскникельремонте» провели конкурс профессионального мастерства на звание «лучший слесарь КИПиА».
17:41 Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» близится к завершению.
17:02 Сегодня в Молодёжном центре прошла торжественная церемония посвящения в ряды «Юнармии».
14:55 Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.
13:58 Меньше двух недель остаётся до открытия восьмой лаборатории современной драматургии «Полярка».
13:49 Изменены требования к оснащению самолётов техническими средствами для инвалидов.
13:49 МФК «Норильский никель» уступил в первом полуфинальном матче Кубка России.
13:48 Дорожные полицейские проверят транспортные средства на тонировку, а водителей - на трезвость.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх