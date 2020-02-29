Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42710

29 февраля 2020, 16:51



В Норильском Молодёжном центре отпраздновали Международный день белого медведя.

Особенно понравилась ребятам викторина «Что мы знаем о белом медведе?», где за правильные ответы можно было получить мороженое с изображением виновника торжества на обёртке. А главным событием стало награждение победителей конкурса детского рисунка. Творческое соревнование переросло из городского мероприятия во всероссийское, поэтому на церемонии присутствовала даже юная конкурсантка из Якутии. Дипломы и награды маленьким художникам вручал белый медведь по имени Пломбир в окружении медвежат-норильчат. В финале праздника участники посмотрели видеопослание от медведицы Марфы, которая вышла к Норильску из тундры летом прошлого года. Голодную, ослабевшую Марфу удалось спасти, и сейчас она живёт красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Юные норильчане записали для своей любимицы ответную видеооткрытку, спев песню про медвежонка Умку из популярного мультфильма.

Просмотров:118 Просветительский центр «Белый мишка» устроил для детей праздник, посвящённый сохранению белого медведя в Арктике. Гостей собралось много, и для каждого нашлось интересное занятие.Особенно понравилась ребятам викторина «Что мы знаем о белом медведе?», где за правильные ответы можно было получить мороженое с изображением виновника торжества на обёртке. А главным событием стало награждение победителей конкурса детского рисунка. Творческое соревнование переросло из городского мероприятия во всероссийское, поэтому на церемонии присутствовала даже юная конкурсантка из Якутии. Дипломы и награды маленьким художникам вручал белый медведь по имени Пломбир в окружении медвежат-норильчат.В финале праздника участники посмотрели видеопослание от медведицы Марфы, которая вышла к Норильску из тундры летом прошлого года. Голодную, ослабевшую Марфу удалось спасти, и сейчас она живёт красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Юные норильчане записали для своей любимицы ответную видеооткрытку, спев песню про медвежонка Умку из популярного мультфильма.