Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42711

29 февраля 2020, 17:36



На лыжной базе «Оль-Гуль» весело и вкусно отметили Масленицу.

Детвора была в восторге от катания на ездовых собаках, экстрима добавляли и гонки на «банане» по северным сугробам. А в завершение праздника на пригорке по традиции запалили чучело, прогоняя наскучившую всем зиму. Норильск ждёт весну.

Просмотров:115 Природа побаловала норильчан отличной погодой. Взрослые и детвора с удовольствием приобщились к масленичным гуляньям и активному семейному отдыху. Выставка страйкбольного оружия и спецснаряжения от команды «Гранит», горячий чай, освежаюший компот, блины, поджаристые сосиски и множество других вкусностей, стрельба по электронным мишеням, уличные забавы: снежный боулинг, метание валенка, перетягивание каната и многое другое – вот такая она, норильская Масленица!Детвора была в восторге от катания на ездовых собаках, экстрима добавляли и гонки на «банане» по северным сугробам. А в завершение праздника на пригорке по традиции запалили чучело, прогоняя наскучившую всем зиму. Норильск ждёт весну.