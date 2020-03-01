Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42712

1 марта 2020, 17:27



Норильск проводил зиму, но весна пока не торопится в наш город.

Множество тематических мастер-классов собрали вместе тех, кто хотел творить. Блеснули талантами и фольклорные коллективы. А теплом своей души неравнодушные горожане делились на благотворительной ярмарке. Завершился праздник уличными гуляниями и сожжением чучела Масленицы. Пока горел огонь, горожане зазывали в гости весну: «Зима, прощай! Весна к нам в дом!».

Просмотров:193 Сегодня Крайний Север в очередной раз показал свой суровый нрав и хорошая погода сменилась колючим порывистым ветром. Но горожан это не остановило. В Музее Норильска все желающие могли присоединиться к празднованию Масленицы. Особенно примечательной выдалась экскурсия-погружение в мир деревянных игрушек и исчезающих промыслов, которую провёл для норильчан московский коллекционер Александр Михайлов.Множество тематических мастер-классов собрали вместе тех, кто хотел творить. Блеснули талантами и фольклорные коллективы. А теплом своей души неравнодушные горожане делились на благотворительной ярмарке. Завершился праздник уличными гуляниями и сожжением чучела Масленицы. Пока горел огонь, горожане зазывали в гости весну: «Зима, прощай! Весна к нам в дом!».