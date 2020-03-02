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2 марта 2020, 10:45



«Норильский никель» вышел в финал Кубка России по мини-футболу.

Ответный матч прошёл вчера в Норильске, во Дворце спорта «Арктика». За хозяев забили Дмитрий Матицын на 3-й, Сергей Сергеев на 7-й и 43-й, Владислав Шаяхметов на 32-й, Дарлан на 37-й и Павел Сучилин на 50-й минутах игры. За гостей отличились Иван Обжорин (18-я мин.) и Антон Опер (44-я и 49-я мин.). Таким образом, «Норильский никель» в четвёртый раз в своей истории примет участие в финале Кубка России. Соперник северян по решающим поединкам, которые состоятся 14 и 20 марта, будет известен позже по итогам другой полуфинальной игры между «Газпром-Югрой» и «Тюменью». Фото mfcnornik.ru

Просмотров:119 Уступив в первом полуфинальном матче нижегородскому «Оргхиму» со счётом 4:6, в ответной игре норильчане оказались сильнее – 6:3 и по сумме двух встреч пробились в финал розыгрыша.Ответный матч прошёл вчера в Норильске, во Дворце спорта «Арктика». За хозяев забили Дмитрий Матицын на 3-й, Сергей Сергеев на 7-й и 43-й, Владислав Шаяхметов на 32-й, Дарлан на 37-й и Павел Сучилин на 50-й минутах игры. За гостей отличились Иван Обжорин (18-я мин.) и Антон Опер (44-я и 49-я мин.).Таким образом, «Норильский никель» в четвёртый раз в своей истории примет участие в финале Кубка России. Соперник северян по решающим поединкам, которые состоятся 14 и 20 марта, будет известен позже по итогам другой полуфинальной игры между «Газпром-Югрой» и «Тюменью».Фото mfcnornik.ru