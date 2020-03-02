Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42714

2 марта 2020, 11:00



Едва ли норильчане успели насладиться теплой безветренной погодой, как в городе разыгралась очередная пурга. Пуще прежней.

Последний месяц, а то и два, штормовые предупреждения сменяются одно за другим. И если природная стихия не так сильно обрушивается на Центральный район Норильска, то жители других районов, особенно Кайеркана, то и дело оказываются заложниками погодных катаклизмов. И в первую очередь это связано с дорожной обстановкой. То ДТП случится, то видимость нулевая и ветер такой силы, что автобусам не проехать. Страдают и те, кто в отпуск летит или наоборот возвращается. Рейсы то и дело задерживаются, уходят на запасной аэродром, порой и вовсе откладываются на сутки, а то и двое. Напомним, предыдущее штормовое предупреждение действовало с 23 по 28 февраля. И уже с 7 утра 1 марта объявили новое. И снова по очень сильному ветру. Пурга начала разыгрываться к обеду. Сегодня, 2 марта, актировку объявили не только для школьников, но и для работников дневного персонала Надеждинского металлургического завода. Руководителям остальных организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают (обучаются) в Центральном районе города Норильска, и наоборот, также рекомендовали объявить актировку. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов транспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов временно прекращено. Доставка сменного персонала НМЗ была выполнена машинами повышенной проходимости. Аэропорт самолёты не принимает. Рейсы задерживаются до завтрашнего дня. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:156 Последний месяц, а то и два, штормовые предупреждения сменяются одно за другим. И если природная стихия не так сильно обрушивается на Центральный район Норильска, то жители других районов, особенно Кайеркана, то и дело оказываются заложниками погодных катаклизмов. И в первую очередь это связано с дорожной обстановкой. То ДТП случится, то видимость нулевая и ветер такой силы, что автобусам не проехать. Страдают и те, кто в отпуск летит или наоборот возвращается. Рейсы то и дело задерживаются, уходят на запасной аэродром, порой и вовсе откладываются на сутки, а то и двое.Напомним, предыдущее штормовое предупреждение действовало с 23 по 28 февраля. И уже с 7 утра 1 марта объявили новое. И снова по очень сильному ветру. Пурга начала разыгрываться к обеду.Сегодня, 2 марта, актировку объявили не только для школьников, но и для работников дневного персонала Надеждинского металлургического завода. Руководителям остальных организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают (обучаются) в Центральном районе города Норильска, и наоборот, также рекомендовали объявить актировку.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов транспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов временно прекращено. Доставка сменного персонала НМЗ была выполнена машинами повышенной проходимости.Аэропорт самолёты не принимает. Рейсы задерживаются до завтрашнего дня.Фото Владимира Макушкина