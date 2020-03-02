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2 марта 2020, 12:13



Разработка мастер-плана «Арктический» продолжается. В воскресенье на Кухне городских идей АРН для этого собрались представители туристического сообщества.

Параллельно проводится исследовательская работа: анализ турпотока за последние годы, изучение нормативно-правовой базы, прогноз кадрового обеспечения отрасли и изучение динамики социально-экономического положения в Норильске и на Таймыре. «С турсообществом мы проанализировали все туристические объекты на территории кластера. Эксперты провели десятки интервью. Все вместе мы пришли к выводу, что наш туристический сезон может быть практически круглогодичным. Исключения составляют декабрь и январь. Но, прежде чем увеличивать сезон и приглашать туристов, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Это общая задача для представителей туриндустрии, агентства и властей», - рассказала заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король. Итогом первого этапа, который завершится в течение месяца, станут маркетинговое и экономическое исследования территории. На основе полученных данных будет разработан мастер-план ТРК «Арктический». Готовый документ, как ожидается, представят в сентябре. Фото предоставлено пресс-службой АРН

Просмотров:93 Цель встречи - обсуждение задач, направлений и перспектив развития туризма на Таймыре. Это часть первого этапа разработки мастер-плана туристско-рекреационного кластера «Арктический», которой с начала года занимается Агентство развития Норильска совместно с экспертами.Параллельно проводится исследовательская работа: анализ турпотока за последние годы, изучение нормативно-правовой базы, прогноз кадрового обеспечения отрасли и изучение динамики социально-экономического положения в Норильске и на Таймыре.«С турсообществом мы проанализировали все туристические объекты на территории кластера. Эксперты провели десятки интервью. Все вместе мы пришли к выводу, что наш туристический сезон может быть практически круглогодичным. Исключения составляют декабрь и январь. Но, прежде чем увеличивать сезон и приглашать туристов, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Это общая задача для представителей туриндустрии, агентства и властей», - рассказала заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король.Итогом первого этапа, который завершится в течение месяца, станут маркетинговое и экономическое исследования территории. На основе полученных данных будет разработан мастер-план ТРК «Арктический». Готовый документ, как ожидается, представят в сентябре.Фото предоставлено пресс-службой АРН