Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42716

2 марта 2020, 12:53



Ещё почти две недели. Продлены сроки приёма заявок на ежегодный фотографический проект-конкурс «Отражение-2020».

Программа мероприятий фотопроекта: до 14 марта включительно - приём заявок на участие в фотопроекте; 16 марта - организационное собрание участников и кураторов мастер-классов; с 16 по 29 марта – цикл бесплатных мастер-классов от профессиональных фотографов Норильска; 21 марта – фотокросс; 6 апреля – закрытие Фотопроекта, награждение победителей. Напомним, к участию в фотопроекте приглашаются индивидуальные авторы от 10 лет, учащиеся образовательных учреждений общего и дополнительного образования, творческие коллективы, объединения, кружки, секции, клубные формирования, арт-группы, а также частные организации. Заявки принимаются как персональные, так и коллективные. Участниками фотопроекта могут стать фотографы, не занимающиеся этим видом творчества профессионально. Возраст индивидуальных авторов и участников творческих коллективов ограничен двумя категориями: 10-17 лет, от 18 лет и старше. В 2020 году положением фотопроекта предусмотрены следующие номинации: - «Как закаляется сталь»: фотографии, отображающие различные сферы профессиональной деятельности северян. Фотографии с места работы, отражающие специфику профессии, интересные моменты повседневной трудовой деятельности и т. д. - «Вечное сияние чистого Севера»: работы, раскрывающие красоту и уникальность флоры и фауны Крайнего Севера, моменты гармоничного взаимодействия человека и окружающей его природы. - «Судьба человека»: фотографии, рассказывающие о событиях жизни, трудовом или военном подвиге старшего поколения жителей Крайнего Севера. Это могут быть фотографии ветеранов Великой Отечественной войны (и других военных действий) и тружеников тыла, фотографии парадов и шествий, посвящённых памятным датам, фотографии, раскрывающие уникальный жизненный опыт, вклад конкретного человека в судьбу малой родины, родной страны и т. д. К участию в этой номинации принимаются фотографии как в электронном, так и в распечатанном виде (из домашних архивов, в хорошем состоянии и не нуждающиеся в реставрации). - «Операция «В»...»: фотографии, наглядно иллюстрирующие работу волонтёров в волонтёрских проектах любого направления, – от помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до экологических программ. - «Не один и не дома»: фотозарисовки, повествующие об интересном досуге северян в свободное от учёбы или работы время, фотографии с места проведения мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, занятий в спортивных секциях, активного отдыха на природе и т. д. Заявки на участие принимаются по адресу: Ленинский проспект, 7, кинокомплекс «Родина», 2-й этаж (офис менеджеров, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00) или по e-mail otrajenie.norilsk@yandex.ru с пометкой «Отражение». Дополнительную информацию можно получить по телефону (3919) 48-09-11. Важно: участие в мастер-классах предусмотрено только для тех, кто подал заявки на участие в фотопроекте. Положение о фотопроекте доступно по ссылке https://vk.com/doc-75832882_530507499.

Просмотров:94 Подать заявки на конкурс можно до 14 марта включительно. В связи с этим произошли изменения и в датах проведения его ключевых мероприятий.Программа мероприятий фотопроекта:до 14 марта включительно - приём заявок на участие в фотопроекте;16 марта - организационное собрание участников и кураторов мастер-классов;с 16 по 29 марта – цикл бесплатных мастер-классов от профессиональных фотографов Норильска;21 марта – фотокросс;6 апреля – закрытие Фотопроекта, награждение победителей.Напомним, к участию в фотопроекте приглашаются индивидуальные авторы от 10 лет, учащиеся образовательных учреждений общего и дополнительного образования, творческие коллективы, объединения, кружки, секции, клубные формирования, арт-группы, а также частные организации.Заявки принимаются как персональные, так и коллективные.Участниками фотопроекта могут стать фотографы, не занимающиеся этим видом творчества профессионально. Возраст индивидуальных авторов и участников творческих коллективов ограничен двумя категориями: 10-17 лет, от 18 лет и старше.В 2020 году положением фотопроекта предусмотрены следующие номинации:- «Как закаляется сталь»: фотографии, отображающие различные сферы профессиональной деятельности северян. Фотографии с места работы, отражающие специфику профессии, интересные моменты повседневной трудовой деятельности и т. д.- «Вечное сияние чистого Севера»: работы, раскрывающие красоту и уникальность флоры и фауны Крайнего Севера, моменты гармоничного взаимодействия человека и окружающей его природы.- «Судьба человека»: фотографии, рассказывающие о событиях жизни, трудовом или военном подвиге старшего поколения жителей Крайнего Севера. Это могут быть фотографии ветеранов Великой Отечественной войны (и других военных действий) и тружеников тыла, фотографии парадов и шествий, посвящённых памятным датам, фотографии, раскрывающие уникальный жизненный опыт, вклад конкретного человека в судьбу малой родины, родной страны и т. д. К участию в этой номинации принимаются фотографии как в электронном, так и в распечатанном виде (из домашних архивов, в хорошем состоянии и не нуждающиеся в реставрации).- «Операция «В»...»: фотографии, наглядно иллюстрирующие работу волонтёров в волонтёрских проектах любого направления, – от помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до экологических программ.- «Не один и не дома»: фотозарисовки, повествующие об интересном досуге северян в свободное от учёбы или работы время, фотографии с места проведения мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, занятий в спортивных секциях, активного отдыха на природе и т. д.Заявки на участие принимаются по адресу: Ленинский проспект, 7, кинокомплекс «Родина», 2-й этаж (офис менеджеров, понедельник - пятница с 9.00 до 17.00) или по e-mail otrajenie.norilsk@yandex.ru с пометкой «Отражение».Дополнительную информацию можно получить по телефону (3919) 48-09-11.Важно: участие в мастер-классах предусмотрено только для тех, кто подал заявки на участие в фотопроекте.Положение о фотопроекте доступно по ссылкеhttps://vk.com/doc-75832882_530507499.