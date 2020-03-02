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2 марта 2020, 13:05



Волонтёры красноярской Универсиады проведут танцевальный флешмоб в честь годовщины со старта спортивного события.

Со дня старта зимней Универсиады-2019 прошёл ровно год, и благодаря современной спортивной инфраструктуре Красноярск продолжает принимать крупные международные и российские соревнования. В конце декабря в «Платинум арене Красноярск» провели чемпионат России по фигурному катанию. В 2020 году сразу несколько видов X зимней спартакиады учащихся России и VI всероссийской зимней универсиады принимают объекты Игр. 22 февраля в «Кристалл арене» завершилось первенство мира по кёрлингу среди юниоров. А 7 и 8 марта на трассах кластера «Сопка» разыграют медали этапа Кубка мира по фристайлу. Сегодня более 150 волонтёров, работавшие на прошлогодних играх в Красноярске, устроят флешмоб рядом с «Платинум Ареной Красноярск», где прошли церемонии открытия и закрытия Студенческих игр, а также соревнования по фигурному катанию, сообщает портал gnkk.ru. Сначала для них проведут экскурсию по вечернему городу, а ровно в символичные 20 часов 19 минут волонтёры выйдут на арену «Платинум», где после флешмоба зажгут чашу огня Универсиады-2019. Затем ребята отправятся кататься на коньках на Центральном стадионе на острове Отдыха. Организатор мероприятия - волонтёрский центр «Доброе дело». Фото krsk2019.ru

Просмотров:57 В 2019 году 2 марта в Красноярске состоялась церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. До 12 марта в краевом центре проходили соревнования по 11 видам спорта. Россия тогда впервые в своей истории стала столицей зимних Студенческих игр. Наша сборная уверенно лидировала в медальном зачёте с первого дня соревнований, завоевав в итоге 112 наград. Вторыми в Красноярске стали представители Кореи, на третьем месте в общекомандном зачёте - Япония.Со дня старта зимней Универсиады-2019 прошёл ровно год, и благодаря современной спортивной инфраструктуре Красноярск продолжает принимать крупные международные и российские соревнования. В конце декабря в «Платинум арене Красноярск» провели чемпионат России по фигурному катанию. В 2020 году сразу несколько видов X зимней спартакиады учащихся России и VI всероссийской зимней универсиады принимают объекты Игр. 22 февраля в «Кристалл арене» завершилось первенство мира по кёрлингу среди юниоров. А 7 и 8 марта на трассах кластера «Сопка» разыграют медали этапа Кубка мира по фристайлу.Сегодня более 150 волонтёров, работавшие на прошлогодних играх в Красноярске, устроят флешмоб рядом с «Платинум Ареной Красноярск», где прошли церемонии открытия и закрытия Студенческих игр, а также соревнования по фигурному катанию, сообщает портал gnkk.ru. Сначала для них проведут экскурсию по вечернему городу, а ровно в символичные 20 часов 19 минут волонтёры выйдут на арену «Платинум», где после флешмоба зажгут чашу огня Универсиады-2019. Затем ребята отправятся кататься на коньках на Центральном стадионе на острове Отдыха. Организатор мероприятия - волонтёрский центр «Доброе дело».Фото krsk2019.ru