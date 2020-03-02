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2 марта 2020, 13:08



1 марта вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами, который совершенствует порядок взаимозаменяемости лекарственных препаратов.

Проблема ввоза в РФ незарегистрированных препаратов стала особенно острой в 2019 году, после случаев задержания женщин, заказавших за границей противосудорожный транквилизатор «Фризиум» (международное непатентованное название препарата «Клобазам»), который не внесён в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен. Последним таким громким событием стало задержание на почте Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет в августе 2019 года препарат для своего сына. Тогда транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела, а правительство выделило из бюджета средства на закупку, ввоз и доставку необходимых детям иностранных лекарств. По данным представителей общественных организаций, не менее двух тысяч детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В перечень психотропных препаратов, разрешённых для ввоза с 1 марта 2020 года до 31 декабря 2023 года, согласно приказу Минздрава РФ, вошли необходимые для лечения эпилепсии, а также применяемые при эпилептическом статусе и паллиативной помощи «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Клобазам» (таблетки, капсулы), «Лоразепам» (раствор в ампулах), «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций). «Приказ поможет решить существующие препоны в получении пациентами необходимых им лекарственных препаратов, что в свою очередь позволит значительно повысить качество их жизни», - отмечают в пресс-службе Минздрава. Предусматривается, что ввозить конкретные партии наркотических и психотропных препаратов будет Московский эндокринный завод. Согласно порядку ввоза, решение о необходимости закупки для пациента препаратов с наркотическими веществами принимают врачебные комиссии медицинских организаций. В частности, на основании неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента других препаратов, которые зарегистрированы в стране. Заявка для включения необходимых лекарств в план по ввозу подаётся в Минпромторг и Минздрав. При необходимости изменения объёмов годовой потребности в препаратах Минздрав должен направить сведения о дополнительных закупках в МВД для информирования Международного комитета по контролю над наркотиками.

Просмотров:58 Закон, устанавливающий порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам, вступил в силу в воскресенье, сообщает ТАСС. Глава государства Владимир Путин подписал Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 28 декабря 2019 года.Проблема ввоза в РФ незарегистрированных препаратов стала особенно острой в 2019 году, после случаев задержания женщин, заказавших за границей противосудорожный транквилизатор «Фризиум» (международное непатентованное название препарата «Клобазам»), который не внесён в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен. Последним таким громким событием стало задержание на почте Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет в августе 2019 года препарат для своего сына. Тогда транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела, а правительство выделило из бюджета средства на закупку, ввоз и доставку необходимых детям иностранных лекарств. По данным представителей общественных организаций, не менее двух тысяч детей в РФ нуждаются в подобных препаратах.В перечень психотропных препаратов, разрешённых для ввоза с 1 марта 2020 года до 31 декабря 2023 года, согласно приказу Минздрава РФ, вошли необходимые для лечения эпилепсии, а также применяемые при эпилептическом статусе и паллиативной помощи «Диазепам» (ректальный раствор), «Мидазолам» (раствор оромукозальный), «Клобазам» (таблетки, капсулы), «Лоразепам» (раствор в ампулах), «Фенобарбитал» (эликсир, раствор для инъекций).«Приказ поможет решить существующие препоны в получении пациентами необходимых им лекарственных препаратов, что в свою очередь позволит значительно повысить качество их жизни», - отмечают в пресс-службе Минздрава.Предусматривается, что ввозить конкретные партии наркотических и психотропных препаратов будет Московский эндокринный завод. Согласно порядку ввоза, решение о необходимости закупки для пациента препаратов с наркотическими веществами принимают врачебные комиссии медицинских организаций. В частности, на основании неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента других препаратов, которые зарегистрированы в стране. Заявка для включения необходимых лекарств в план по ввозу подаётся в Минпромторг и Минздрав. При необходимости изменения объёмов годовой потребности в препаратах Минздрав должен направить сведения о дополнительных закупках в МВД для информирования Международного комитета по контролю над наркотиками.